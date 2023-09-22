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大批共機闖越台海中線占我禁航區 國軍嚴密監控

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部
國防部發布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部

國防部今天發布共機昨日擾我空防狀況，有24架次共機逾越海峽中線及其延伸線，大批次戰機飛行在中線東側空域，占用我所劃設訓練用禁航區。國軍則運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今（22）發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」指出，9月21日（星期四）6時至9月22日（星期五）6時止，國軍偵獲共機32架次、共艦7艘次，持續在台海周邊活動。其中有24架次逾越海峽中線及其延伸線。進入我北部、西南及東南空域。

根據國防部發布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，24架次逾越海峽中線及其延伸線的共機，由北到南包括1架次彩虹4型無人機、10架殲-10戰機、4架次殲-16戰機、2架次BZK-005無人機、

2架次、2架次蘇愷-30戰機、運-9通信對抗機、運-8反潛機各一架次、轟6K機兩架次、空警-500機1架次。其中為數較多的殲-10戰機、殲-16戰機長時間在中線東側飛行，占用我禁航區，而在我西南防空識別區活動的轟六K，具備強大的精確戰術打擊能力，能執行遠程奔襲、大區域巡邏防區外攻擊任務。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

戰機 國防部 台海 共機擾台

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