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軍醫局預算增 專家：嗅到戰時準備

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導

明年度軍事投資 新增案公開預算 製表／洪哲政
明年度軍事投資 新增案公開預算 製表／洪哲政
國軍明年度國防預算案公開版新增軍事投資項目僅十三項，其中軍醫局獲多項挹注醫療研究與裝備的預算，部分預算將用於提供所屬單位採購移動式Ｘ光機、Ｃ型臂，以有效執行包括「大量傷病患產生時之治療處置」、「戰時各項急重傷」等軍事醫療任務，一般認為有助開設戰野醫院之用。

明（二○二四）年度國防預算新增軍事投資案，根據「官版」統計為十三案、總額八十七億四千一百卅五萬八千元。其中各軍種商規民用無人機占多數，軍醫局也獲大筆預算。

軍醫局預算被納入新建軍事投資項目，包括軍醫局所屬單位基礎醫衛能量設備整備，編列九億八千多萬元，目的是為因應未來新興傳染性疾病之疫情等衝擊，規畫籌獲兩百廿一項儀器設備，以提升國軍整體醫療能量，有效執行官兵醫療照護及大量傷病患產生時之治療處置等軍事醫療任務」。

國防部在預算案中說明，此項預算預期效益包括「戰時可支援各項急、重傷醫療任務」、「後續支援戰鬥部隊，使其發揮最大戰力」，採購裝備包括移動式的Ｘ光機、手術造影用的Ｃ型臂、負四十度Ｃ的血庫專用冷凍櫃、四度Ｃ的血庫專用冰箱等。

國家政策研究基金會副研究員揭仲昨天表示，軍醫局相關採購確實讓外界嗅到增加戰時準備的意味。他認為，這些裝備確實可提升在醫院外、於野戰條件下處置傷病患甚至手術能量，減少傷病患後送的環節，也可作為當後方醫院因為電力供應出問題難以正常運作時的備援能量。

另外，在國軍第三作戰區轄內三軍總醫院已配置輻射傷害診斷需求及照護的高階磁振暨正子斷層掃描系統後，軍醫局明年也將在南部第四作戰區（八軍團）投資近兩億元預算採購相同裝備。國內只有第三、四作戰區有核電廠，第四作戰區化學兵去年曾執行核安演習。

軍醫局在「一般科學研究」中除新設國防醫學研究外，還新設「生物防護」研究，以「反制及因應我可能面臨中共因素、生物恐怖主義及天然疫災等生物威脅」為由，投入九億五千多萬元，由三峽預防醫學研究所執行促進生物戰劑偵檢防治能量。軍醫局明年也編列預算，針對預醫所轄的生物安全第三、四級負壓實驗室及生物製劑研發中心進行儀器設備保養。

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