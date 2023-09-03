影／九三軍人節傘兵秦良丰最新復健影片曝光 網友：最勇敢的軍人

2018年在跳傘訓練高空墜地的陸軍航特部下士秦良丰，歷經5年多復健，秦爸爸今在九三軍人節，PO出秦良丰最新復健成果，他已可自己在斜坡上站起，還能在有輔助下，站著往前傾約60度，網友看了紛紛喊感動，說「最勇敢的軍人！」

秦爸爸今以「感動」為題，在臉書發表兒子良丰最新復健的影片，只見秦良丰先在坐在一處斜坡的圍籬，接著他沒有旁人扶助下，成功自己站了起來，雖站起後一個重心不穩，由兩旁的弟兄扶住，但他確確實實是靠自己力量站起，秦爸爸在一旁鼓勵他，「已經成功了八成。」

秦爸爸在臉書PO文指，「良丰，對爸爸媽媽來說，這就是感動，今天你又讓爸爸媽媽看到了，你新的自我練習的動作，雖然你說不算成功，因為你往前衝過頭了，但爸爸媽媽認為這是一個不算是失敗的成功，因為你的腳是在懸空的狀態下練習站起來。」

秦爸爸接著說，「因為你要站起來的地方是一個斜坡的地方，對脊椎損傷的你來說，站起來的瞬間左右腳不同的施力，那是個很敏感也很難做到的一個動作，爸爸感動的是，你的狀況看似可以『動』，但卻又什麼都不能作，卻又肯一直不斷的會想，去嘗試復健老師所教的以外的動作，你說爸爸媽媽看到時怎麼會不感動，繼續加油，我們全家會一直陪伴著你。」

影片PO出後，網友紛紛留言打氣，「最棒的勇者」、「93軍人節平安健康順利」、「開心！更進步了」、「良丰太優秀了，感動人心」、「一點點的進步，都是很大的努力」、「看到這麼辛苦的復健，真的好心疼啊」、「你很棒！加油喔！」