九二海戰勝利65周年 海軍紀念影片緬懷戰史

海軍司令部紀念「九二海戰暨鴻運作戰」勝利65週年，今發布紀念影片，表示海軍官兵繼志承烈，將誓死捍衛海疆的決心傳承至今。

今天是九月二日，海軍表示，民國47年8月23日，中共突向金門猛烈砲擊，就此展開名震寰宇的823戰役，隨後發生的九二海戰及鴻運作戰中，海軍艦艇與陸戰隊官兵不畏敵火，發揮「以寡敵眾」、「冒險犯難」、「互助合作」、「同舟共濟」的精神，最終成功突破中共欲封鎖金門的迷夢，就此奠定日後台海和平與穩定的基礎。

海軍說，這部紀念影片以「歷史鏡頭及照片」串流，搭配「類電影配樂」襯底，畫面從台灣、金門地理環境作為開場，並以簡短文字說明戰史。影片後段續以榮譽虎旗為背景，嵌入兩場戰役壯烈犧牲的烈士姓名，悼念參戰前輩的英勇，最後以中華民國國旗、九二台海勝利紀念碑、現今沱江軍艦及AAV7兩棲突擊車作結，表達海軍官兵繼志承烈，將誓死捍衛海疆的決心傳承至今。