慶祝69屆軍人節 軍友社慰勞國軍楷模與偏遠單位官兵

慶祝第69屆九三軍人節，為向國軍將士表達感謝，中華民國軍人之友社今天中午在國軍英雄館，舉辦「中華民國各界向國軍致敬」餐會，邀請高山離島等偏遠單位、先前戰演訓或救災任務有功等官兵代表。國防部長邱國正、參謀總長梅家樹、軍備副部長徐衍璞、陸海空軍司令，以及軍友社理監事、各地進出口公會理事長出席，場面溫馨熱絡。

軍友社理事長黃呈琮指出，向國軍致敬餐會前三年因為新冠疫情無法舉辦，今年終於可以恢復。他指出，今年軍人節的「企業敬軍日」活動，共有超過2300家企業參與，內容包括食、衣、住、行等方面，提供多元優惠，希望為國軍官兵弟兄姐妹們加油打氣，也特別藉由今日的餐會，代表全國各界向勞苦功高的國軍將士們，致上最崇高的敬意與感謝。

黃呈琮也指出，軍友社未來一年的重要方向，包括社產的活化，各地英雄館將配合消費習慣的轉變，進行多角化經營，對官兵提供更佳的服務。

晚間則由榮譽理事長李棟樑作東，邀請國賓飯店外燴團隊，在國防部聯合餐廳舉辦餐會，宴請對象是當選今年度國軍楷模的官兵，與各模範團體主官。李棟樑並與邱國正、梅家樹等人，逐桌向官兵敬茶致意，肯定他們當選楷模或模範團體的辛勞付出。

邱國正致詞時表示，國軍過去與未來，都會持續保持「備戰而不求戰，應戰而不避戰」的態度，守護國家安全。邱國正也稱許李棟樑勤跑部隊勞軍，頻繁度「連我都不見得能及」，他並期許各級幹部學習這種親自到第一線「聞」與「問」的領導風範。邱國正也說，軍人的原則，就是要能「勇敢面對敵人，誠實面對自己」，讓企圖進犯的敵人清楚知道，我方已經做好萬全準備，才能夠確保國家安全。

餐會後，今年度楷模與模範團體主官及其眷屬，並受邀遊覽台北101大樓89樓觀景台。101也宣布，9月份提供現役軍人免費登觀景台優惠，官兵並可攜帶兩位直系眷屬同行。