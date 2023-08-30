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疑上了「微笑標誌」的當？國軍警監系統建置進度落後

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
警監系統示示意圖。圖／軍聞社
警監系統示示意圖。圖／軍聞社

監察院調查發現，經濟部工業局所屬新竹工業區辦理監視器系統採購案，存有監視器產地貼牌為台灣，是中國大陸廠牌，疑涉案公司曾辦理空軍司令部警監視系統維護案、國防部電訊發展室監視系統維護等案，因陸資品疑慮，造成三軍重要防護營區智慧警監系統建置案進度落後。

監察委員賴鼎銘、葉宜津、王麗珍調查報告指出，新竹工業區採購的監視器系統，廠商疑將大陸海康威視製造的監視器主機，偽造原產地，取得工業局台灣製產品「MIT微笑標章」，順利在台販售。

報告表示，新竹工業區辦理監視器採購案的得標廠商，也辦理國防部所屬採購監視器案件，諸如國防部空軍司令部警監視系統維護案、國防部電訊發展室監視系統維護等，都屬具敏感性或國安疑慮的業務範疇。新竹工業區辦理監視器系統採購案，存有監視器產地貼牌為台灣，實際是大陸廠牌。

報告指出，國防部委由中科院辦理的重要防護營區智慧警監系統建置案，進度落後。國防部坦承，進度延遲原因包括陸資品疑慮等，中科院檢討因民國110年5月採購案招標時，實機功能測試階段，拆機查有陸製零組件，致廢標後重新招標。據了解，目前憲兵、全動署重要防護營區智慧警監系統建置案第二階段施工進度都嚴重落後。

國防部說，針對禁止採購陸製資通訊產品，均已依國軍資訊資產管理作業規定，禁止採購大陸品牌資通訊產品，另內含運算、儲存及網路通訊功能的陸製模組或設備，皆不得納入採購範圍。

經濟部微笑標章。圖／經濟部官網
經濟部微笑標章。圖／經濟部官網

監視器 國防部 新竹

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