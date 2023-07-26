明天中部萬安演習 清水警提醒已設防空避難引導路牌

明天中午是中部地區萬安演習，台中清水警方提醒已在轄區人潮來往頻繁處所設置防空避難引導路牌，讓民眾清楚附近防空避難處所的位置、方向及距離，第一時間就能疏散避難。

清水警方表示，7月27日中午1點30分至2點舉行中部地區「萬安46號演習」，行人、車輛應聽從現場執勤人員引導完成防空疏散避難，未配合演習管制及演練，依民防法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

清水警分局昨天舉辦民防人員幹部訓練，藉由訓練建立民防團隊專業提升運作功能，精進民防工作技能，也結合此次萬安46號演習戰時支援軍事勤務任務訓練。

清水警方教導參訓人員，如何使用手機查尋鄰近的防空避難處所，除警政署APP搜尋外，還能透過定位導航前往，並讓參訓人員成為宣導種子返家可教導親朋友好如使用快速找到避難處所。