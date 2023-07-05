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上校所長遭跟拍爆料周刊控涉弊 國防大學調查中
國防大學資源管理及決策研究所所長賴智明上校疑遭跟拍，影片照片提供媒體，有周刊指控涉他與學生發展婚外情。賴去年1月離婚，否認指控，國防大學需進一步調查。
鏡周刊根據爆料者提供錄影及照片畫面，報導已婚的賴智明與曾他指導的海軍少校女學生來往與同居，指控他有婚外情。
周刊報導同時指控賴將學生當人頭，詐領研究經費，要求學生繳回一半費用。
據了解，國防大學上午仍在審視案情，賴去年1月已離婚，周刊持有的影片、照片時間不詳，無法確認其是否有婚外情證據，至於所謂詐領研究經費，要求學生繳回一半費用等情，需要保防監察部門調查。
國防大學資源管理及決策研究所位於桃園八德校區，核心課程涵蓋國防資源管理的主要領域，包括軍事作業研究、系統模擬和分析、國防資源分配、統計分析和應用、國防人力資源規畫、科技管理和決策等。
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