快訊

國防大學所長被爆師生婚外情 把學生當人頭詐領研究經費

周玉蔻、蔡玉真栽了！爆料前中國小姐張淑娟緋聞案 北檢依2罪起訴

竹科實中招生強 竹中竹女能靠變身頂大「附中」突圍嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上校所長遭跟拍爆料周刊控涉弊 國防大學調查中

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防大學資源管理及決策研究所所長賴智明上校。圖/取自國防大學官網
國防大學資源管理及決策研究所所長賴智明上校。圖/取自國防大學官網

國防大學資源管理及決策研究所所長賴智明上校疑遭跟拍，影片照片提供媒體，有周刊指控涉他與學生發展婚外情。賴去年1月離婚，否認指控，國防大學需進一步調查。

鏡周刊根據爆料者提供錄影及照片畫面，報導已婚的賴智明與曾他指導的海軍少校女學生來往與同居，指控他有婚外情。

周刊報導同時指控賴將學生當人頭，詐領研究經費，要求學生繳回一半費用。

據了解，國防大學上午仍在審視案情，賴去年1月已離婚，周刊持有的影片、照片時間不詳，無法確認其是否有婚外情證據，至於所謂詐領研究經費，要求學生繳回一半費用等情，需要保防監察部門調查。

國防大學資源管理及決策研究所位於桃園八德校區，核心課程涵蓋國防資源管理的主要領域，包括軍事作業研究、系統模擬和分析、國防資源分配、統計分析和應用、國防人力資源規畫、科技管理和決策等。

國防大學 婚外情

延伸閱讀

婚變1年半！王力宏、李靚蕾離婚獲准

新婚之夜不美滿？新娘因「1理由」拒洞房 新郎隔天火速提離婚

高鐵前副總遭控強吻、侵犯 孫鴻文稱沒用權勢脅迫：是婚外情

兒子結婚當晚老夫妻卻在鬧離婚 他一聽理由簡直要暈

相關新聞

上校所長遭跟拍爆料周刊控涉弊 國防大學調查中

國防大學資源管理及決策研究所所長賴智明上校疑遭跟拍，影片照片提供媒體，有周刊指控涉他與學生發展婚外情。賴去年1月離婚，否...

國防部：九架共機逾越海峽中線擾台

根據國防部上午發布情資，昨天至今晨，9架共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與...

國造潛艦原型艦明年試射魚雷 黃曙光已有不射美售MK48的替代方案

潛艦國造原型艦造艦工程將在9月20日舉行下水典禮，潛艦國造顧問郭璽表示，原型艦下水典禮結束，完成岸測與海測後，大約明年的3月與4月的時間，原型艦將出海進行魚雷試射，以驗證國造潛艦戰鬥系統的性能，試射的魚雷不是美國出售的MK48魚雷，但是國安會諮詢委員黃曙光已經找到替代方案。

廣角鏡／神弓操演 刺針飛彈上陣

國軍包括陸軍二一砲指部、金防部、澎防部、海軍陸戰隊防警群等本、外島防空部隊，昨天在屏東滿州鄉九棚大沙漠實施「神弓操演」，...

國軍漢光實兵 航特部黑鷹直升機今首降桃機熟悉航線

陸軍航特部所屬1架UH-60M黑鷹直升機，今（4）日上午在一架AH-64E直升機掩護下，罕見降落在桃園國際機場跑道，為本...

潛艦國造遭控仿製？ 台船：依據海軍需求全新設計

潛艦國造原型艦預定9月舉行下水儀式，但近日有媒體報導國造潛艦有違反智慧財產權疑慮。台船公司今發布新聞表示，針對部分媒體提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦