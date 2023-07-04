潛艦國造原型艦下水僅為封殼 專家：不需糾結名詞定義

潛艦國造原型艦預定9月舉行下水儀式，外界質疑僅是封殼。有專家宣稱，下水實質包含全艦結構工程、船段接合工程、殼外裝備工程、殼上水密工程，以及穩度安全等項目完成，通過檢驗，是否實際移至水中，無實質必要。下水僅是一傳統造船工程節點名詞，不需糾結名詞定義。

曾參與劍龍級潛艦建造的台船公司顧問鍾慶富、中國造船暨輪機工程師學會理事長陳建宏聯合投書媒體，他們表示，傳統船舶建造會在乾塢完成船殼水密相關工程後下水，拖曳至碼頭，再進行艤裝工程及測試，提高乾塢使用率；在軍艦建造上，考量所需設施能量，可在船塢內，也可在陸上廠房執行，諸如成功級艦、光華三號錦江級艦、光華六號飛彈快艇、磐石軍艦、以及玉山軍艦等造艦案，皆在陸上達到高建造組裝成熟度後，實施下水、裝備測試與出海試俥的實例。實施下水工程的時機，端視個別建案特性與期程、船廠資源而定。

他們說，下水實質包含全艦結構工程、船段接合工程、殼外裝備工程、殼上水密工程，以及穩度安全等項目均應完成，通過檢驗，是否實際移至水中並無實質必要；若能無需移至水中，就能完成相關項目的檢驗，可讓建造作業在相對安全穩定與可控環境下，接續執行艤裝工程，同時藉助岸置設備，執行先期廠試工作，縮短真正下水後、浮船接續執行的廠試與公試工作期程，又能降低測試風險與提高品質與工作效率。下水節點是否需真正接觸水面，或將船移至水中，靠泊與碼頭或乾塢塢壁，就工程節點無太大差異。

投書指出，潛艦國造案事涉高度機敏，建造工程必須在機敏管制場域進行，台船百萬噸級大塢場域過廣，難以完全滿足機密管制要求，同期間尚有其他商用船舶建造共用需求；台船規畫建造專用陸上廠房，除滿足全案機敏管制的要求，更著眼陸上廠房內執行建造工作，具穩定溫溼環境、妥善精密加工機具，以及各類系統裝備測試岸基支援設施，讓全案盡可能達到測試備便程度，再行實際浮船，以降低工程風險；相關規畫是以負責任態度，對全案最好的安排。

他們表示，下水僅是一傳統造船工程節點名詞，不需糾結名詞定義；不論封殼或浮船，皆是造船造艦過程中必經的品質檢驗節點而已，在整體過程中，較重要的是建造階段中，最後所進行的廠試與公試所涉品質驗收，確認是否符合操作與作戰要求，做為後續艦精進的參考依據；應綜合風險、效率與品質，才會對潛艦國造政策與國防自主有所助益。