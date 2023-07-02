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趙天麟赴美夏令會巡迴演講 提拒止共軍入侵四不戰略

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委趙天麟昨天在美國發表演講提出「拒止共軍四不戰略」。圖／趙天麟國會辦公室提供
民進黨立委趙天麟昨天在美國發表演講提出「拒止共軍四不戰略」。圖／趙天麟國會辦公室提供

民進黨立委趙天麟昨天在美國提出拒止共軍四不戰略，他認為台灣的自我防衛能力，要足以讓共軍出不了港，渡不了海，上不了岸，占領不了台灣，只要台灣有事，就是全球有事，台海有難，萬邦來救。

趙天麟今天透過新聞稿說明，台灣人夏令會近期陸續展開，這是美國台灣人的重要年度盛會，他受邀參與美西、美東及美南巡迴講座，昨天以和平保台的軍事與經濟戰略解析為主題，在亞利桑納州鳳凰城發表演講。

趙天麟認為，台灣自我防衛能力，必須要足以讓共軍出不了港，渡不了海，上不了岸，占領不了台灣，台灣已經是亞洲維護民主第一道防線，透過整備軍事防線、結合民主同盟，將會使中共忌憚出手。

全美台灣同鄉會美西理事長吳玟瑞說，夏令會有長年傳統，疫情後美西夏令會首次恢復舉辦，地點選在鳳凰城，格外具有意義，信仰帶給她很大的力量，希望把這份力量回饋給台灣與美國的鄉親。

行政院前副院長沈榮津表示，新冠肺炎疫情期間，藉由台灣的協調，全球半導體供應得到緩解，台積電受到世界重視，也得到各國法令支持，科技業、AI產業總共拿下1兆3000億台幣的訂單。

沈榮津說，台積電赴美是以實力布局全球，密切支援客戶、強化研發合作，台灣半導體生態系難以複製，這是無可取代，未來的企業必須導入零碳轉型，這是國際趨勢，政府將持續關注，並且給予協助。

趙天麟指出，台積電布局全球，台灣從過去的世界工廠，升級為全球都是台灣的工廠，重要不言而喻，只要台灣有事，就是全球有事，台海有難，萬邦來救，台灣已經成為印太守護民主的第一道防線，國際理念相近的國家，將與台灣共組乾淨、穩定的供應鏈。

趙天麟說，台灣是海島型國家，近幾年在蔡英文總統領導下，持續以能源、國防及經濟自主為目標，台積電立足台灣、全球布局，成功讓台灣的半導體產業，在全世界更顯舉足輕重。

趙天麟指出，以美國等國家為首的印太區域拒止戰略正在成形，包含日本、韓國與東南亞國家，台灣必須做好軍事整備，以自製與外購中長程巡弋飛彈，使共軍出不了港，強化空軍戰力及海岸防線。

趙天麟認為，讓共軍渡不了海，是面對威脅重要的兩階段防線，蔡總統執政強化軍備，民進黨在立法院全力支持，相信日益自主的國防，再加上與美國等民主自由國家的深入合作，台灣必將成為最強韌的國家。

民進黨立委趙天麟受邀參與美西、美東及美南巡迴講座，昨天在亞利桑納州鳳凰城發表演講。圖／趙天麟國會辦公室提供
民進黨立委趙天麟受邀參與美西、美東及美南巡迴講座，昨天在亞利桑納州鳳凰城發表演講。圖／趙天麟國會辦公室提供

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