馬防部沒肉「非事實」 監院：官兵向心力不足

馬祖三名軍事訓練役士兵今年三月在防區沙灘寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」抗議，監院調查，三士兵僅因部隊以軍用罐頭料理餐食即寫下不實文字，傷害國軍形象至鉅，顯示馬防部訓練仍有待加強，官兵向心力及軍人榮譽感不足，國防部應檢討改進。

監院外交國防委員會通過監委賴鼎銘、浦忠成、陳景峻的調查報告，西莒駐軍運補貨輪因天氣不佳及機械故障停駛，無法運補冷凍肉品，造成三月四日、五日午餐及晚餐均無主菜，以軍用罐頭肉類料理代替，三名軍事訓練役士兵在西莒青帆港沙灘留下馬防部伙房主菜是白飯、馬防部伙房都沒肉、肚子餓都吃泡麵等內容之字樣，顯與事實不符。

監委調查，馬祖南竿地區肉類供應充足，西莒駐軍未能及早回報冷凍副食品存量不足，壓縮應變時間，又偏信在地商家片面資訊，未向南竿商家調配肉類供應，馬防部及莒光守備大隊應變處置顯有失當。

陸軍司令部表示，會使新進人員了解，膳食軍用罐頭是外島部隊日常生活及訓練一環，建立官兵戍守外、離島的榮譽感。