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南北路鉗形封控 共軍攻台戰術現形

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導

共軍對台鉗形封控 製表／洪哲政
共軍對台鉗形封控 製表／洪哲政
國防部本月九日公布卅七架共軍快慢機於八日侵入我防空識別區，並編隊穿出巴士海峽長航至東部海域；日本防衛省統合幕僚監部七、八日也陸續公布計十七架共機自宮古海峽穿出抵達太平洋。兩國情資合併比對，共軍攻台奪島時封控台灣南北路的鉗形戰術現形。

國防部昨天表示，對日本公布相關資訊，沒有評論與詮釋；國軍綿密掌握共軍動態、適切應處，並已向大眾說明。

國防部昨另公布共軍動態，昨天迄下午二時止，國軍陸續偵獲中共殲十、殲十一、殲十六、蘇愷卅、轟六及預警等各型機計廿四架次，其中十架次逾越海峽中線；另共艦四艘配合執行聯合戰備警巡。國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握共軍動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

共軍大舉進入我防空識別區，也發生在本月八日。國防部九日公布，共軍八日包括十二架殲十一、十四架殲十六、兩架運油廿機、四架轟六戰機、兩架運九通信對抗機、一架無偵七無人機與兩架空警五百，總計卅七架共機編隊穿出台灣海峽

比對日本統合幕僚監部七、八日陸續公布，共軍也有包括運九情報機、轟六戰機等十七架共軍戰機，自宮古海峽穿出第一島鏈抵達我東部外海的太平洋海域，所以，共軍連續兩天有五十四架共機實施操演；而若疊放台日公布情資，共機突破第一島鏈，對台形成「鉗形態勢」的封鎖。

據了解，國軍漢光卅九號演習電腦兵棋推演，其實推演過這個態勢，共軍奪取台灣一定會建立南北封控線。台、日九日只公布空中動態，事實上八日海域也有共艦伴隨行動。

專家看封控 陸將招來更多戰略反彈

記者洪哲政／台北報導

共軍實兵演練在台灣南北空域形成封控的鉗形攻勢，學者表示，這是共軍展現控制「一島三峽」能力，也就是控管台灣、宮古及巴士三個海峽，未來恐怕會有更多類似行動。學者認為，此舉旨在呼應中共國防部長李尚福「香格里拉對話」的強硬發言，以嚇阻華府進一步提升和我方的政治、軍事交流。

國防安全研究院國防戰略及資源研究所長蘇紫雲表示，共軍對台戰備警巡常態化，特別是機動化，成為中共新戰略模式。未來中共類似行動可能更多，但壓力未必全在台灣這邊，因中共除疲於奔命外，也將面對更多戰略反彈，反令北京面臨兩難。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲則認為，雖然六月八日的實兵演練，應該是早已排定的年度計畫性演習，目的除演練攻擊國軍戰力保存區與應付美軍介入，不排除也有透過大規模計畫性演練，「順便」呼應李尚福「香格里拉對話」的強硬談話。

揭仲指出，共軍犯台計畫中，早已假定美軍介入「必然會發生」，因此也有必要搶占西太平洋有利的戰術位置，準備應付美軍干預。

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