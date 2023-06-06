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陸官學生習作太陽能發電戰術背心 挨退將批烏龜曬太陽

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍官校機械工程學系以戰術背心製作「太陽能發電戰術背心」，作為「國防綠能實踐基地」展品。圖/國防部發言人臉書網頁
陸軍官校機械工程學系以戰術背心製作「太陽能發電戰術背心」，作為「國防綠能實踐基地」展品。圖/國防部發言人臉書網頁

陸軍官校機械工程學系以戰術背心製作太陽能發電戰術背心，作為國防綠能實踐基地展品。陸軍退役中將帥化民說，使用這種裝備，士兵恐怕要躺平或趴在地上不動，才能發電，是嫌我們的兵背得不够重？

6月5日是世界環境日，國防部在臉書粉專貼文表示，因應2050淨零轉型，國軍積極推動節能減碳，在不同領域中展現成效，貼文照片披露陸官製作太陽能發電戰術背心。

貼文表示，太陽能戰術背心及電池，是陸官同學在課堂專題實作的作品。針對其中很多不成熟的地方，老師和同學深入討論，讓同學在學習過程中，獲得更多啟發，不斷汲取知識，成長進步。

這項習作引發網友關注，退役將領也批評。陸軍官校畢業，曾任國防管理學院院長的帥化民，在TVBS「新聞大白話節目表示，單兵個人裝備已非常多，這個太陽能板放在肚子上，要像烏龜一樣翻過來，揹在背上，要趴下，才能曬到太陽，要躺平或趴在地上不動才能發電。

他說，士兵揹這個板子如何打仗、行軍、進戰壕，是嫌我們的兵背得不够重，單兵背包最重的有40公斤。

陸軍 太陽能發電 帥化民

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