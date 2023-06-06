國防部舉辦晉任將官勗勉典禮 5名中將、22名少將晉任

25年前5月22日，空軍台中清泉崗基地為F-104星式（Starfighter）戰鬥機舉行除役典禮。時至今日，F-104已告別國軍四分之一世紀，最後用戶義大利空軍2004年退役。不管國內或國外，F-104是許多飛機迷津津樂道的話題，顯示其傳奇始終不衰。早年軍方資訊不公開，許多故事難免以訛傳訛；隨著時光流轉，類似神話更是不可收拾。在國內各社群網站上，不難找到關於F-104的討論區；近年軍事新聞成為顯學，媒體常見F-104服役史的懷舊文章，內容往往偏離事實。

2023-06-06 07:30