國防部舉辦晉任將官勗勉典禮 5名中將、22名少將晉任
國防部在博愛樓迎賓大廳舉行「112年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，國軍今年上半年共晉任5名中將、22名少將，今年上半年晉任中將者，分別為國防採購室主任趙亞平、後勤次長室次長陳道輝、海軍司令部參謀長吳立平、總統府侍衛長李慶然、空軍作戰指揮部副指揮官董培倫等5員。
晉任少將人員計吳勝堂、葉昀輝、郁智隆、謝勇維、楊鄉懿、許天助、朱庸邦、陳俊良、張志煒、吳佳駿、陳元皓、吳慕樵、陳春忠、葉瑞麟、吳啓興、姚樂輝、林家宏、陶成濬、吳志孝、覃紹傑、許洪洲及徐奕鴻等22員，合計27員。
由空軍作戰指揮部中將副指揮官董培倫、陸軍航特部航空第六0一旅少將旅長郁智隆、海軍陸戰隊陸戰九九旅少將旅長林家宏代表受訪。海軍陸戰隊陸戰九九旅少將旅長林家宏帶太太出席，夫妻兩人相識約30年，手牽手大方受訪。
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