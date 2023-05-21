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安檢所、守望哨、機動巡邏站缺兵 海巡署爭義務役入列
義務役兵役延長為一年，海巡署希望爭取義務役官兵分發海巡署岸巡單位，缺額至少有1225人。
海委會向立法院報告，海巡署規畫軍職人力至民國115年應達9390員，距現有人力尚差1215員，為應國內少子化趨勢，考量未來志願役招募成效仍有不確定，配合國防部延長義務役役期，審酌後續招募成效，提列各年度義務役員額需求，爭取撥交以補足志願役招募不足的人力缺口。
海委會表示，海巡署基層單位人力缺口，主要為各地區分署岸巡隊206處安檢所，包括含轄屬234處守望哨及31處機動巡邏站等基層單位，海巡署除持續精進招募作為，積極提升招募成效外，未來如得撥交進用義務役，將可協助補足安檢所及機動巡邏站人力缺口，以有效發揮勤務效能，落實遂行海巡任務。
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