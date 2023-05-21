安檢所、守望哨、機動巡邏站缺兵 海巡署爭義務役入列

1943年5月17日凌晨，德國魯爾工業區的蒙恩（Möhne）水庫響起空襲警報，德軍早有防備，部署高射砲防守，水庫有防魚雷網。英國轟炸機低飛緊貼水面，距離大壩很遠投下炸彈，炸彈在水面上一路跳躍，最後在大壩根部爆炸。

2023-05-21 07:30