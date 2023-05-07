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獨／愛國志願教召戰士6人出列 各領多5000元召集獎金

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部今天表示，上個月統計有已有6位志願入營教召的後備軍人完成第5次教召訓練，並領取5000元召集獎金。記者洪哲政/攝影
國防部今天表示，上個月統計有已有6位志願入營教召的後備軍人完成第5次教召訓練，並領取5000元召集獎金。記者洪哲政/攝影

「後備軍人召集優待條例」於去(2022)年5月27日制定公布，「志願」入營教召制則於上(4)月開始實施，國防部今天表示，上個月統計有已有6位志願入營教召的後備軍人完成第5次教召訓練，並領取5000元召集獎金。而明(8)日是首梯女性後備軍人志願教召報到日，將展開為期7天的訓練。

按依「後備軍人召集優待條例」規定所訂定發布的「後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法」，符合資格的男女性後備軍人可依志願報名接受教育召集，完成訓練達5次者，應自第5次起，每次完訓後，發給召集獎金5000元，以鼓勵後備軍人積極參與教召。

國防部今天表示，志願教召於4月下旬起召訓，截至5月6日已施訓2梯次。而「志願」入營教召，完訓人數計達6員。

國防部將於9月舉行首梯女性後備軍人志願教召訓練媒體參訪，展示女性後備軍人接受訓練與施訓、生活設施，由於女性是採自志願參加制，要參加達5次，才能領取獎金。而此梯訓練為期7天，並非14天制。

軍人 教召 國防部

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