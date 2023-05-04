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國軍漢光兵推本月展開 邱國正：美軍將有代表參演

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委陳以信。圖／本報資料照
國民黨立委陳以信。圖／本報資料照

國軍漢光39號電腦兵棋與指揮所演習本月中展開，國防部長邱國正上午表示，美軍將有代表與會，而國軍正在強化東部部署戰力，演習想定會將共軍軍力延伸到東部的反制納入。

立法院外交及國防委員會上午邀請邱國正列席，就F-16V採購進度及因應配套進行專案報告。國民黨立委陳以信關切，海軍近期頻繁驗證包括台東知本等紅色沙灘兩棲登陸科目，意義為何？

邱國正表示，國防部不期望台海作戰開打，開打就很慘烈，到時國家整個投入作戰，是很嚴重的事。現在能作的，就要強化戰備，戰備最主要的是戰力保存，有此才有戰力發揮，看中共的動作，從西、北、南，一直延伸到東，共軍已有此能耐，到東有兩個意義，一是拒止外軍，二是對我東部地區造成威脅，所以國軍一再思考，漢光因應相關威脅作調整，會加入想定中。

立委進一步關切，除美軍已有兩百餘人駐台協助訓練外，美方本月是否組觀摩團參與漢光39號演習兵推？邱國正說，會有部分代表來，但層級須私下說明，人數規模應與以往概等。

陳以信同時關切，中共攻擊型無人機近期頻繁環飛行，對國軍戰備警戒有何意義？邱國正表示，中共也是在哪裡作戰，就在哪裡練兵。目前整個狀況來看，就是宣示來作驗證。立委說，從東部來看？邱國正說，將來一定是這樣子，國軍也不斷在修正，早期的概念是台澎防衛作戰開打，台灣真的沒有前方後防之分，各地都要加強戰力保存，不會只仰賴東部。

邱國正 國軍 美軍 漢光演習

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