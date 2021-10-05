【專家之眼】看懂軍機繞台的忙與盲

共機於海峽西南空域活動單日數量再創新高，但國內社會苦苦尋思，殫智竭慮居然就找不到任何政治解讀適當理由，政治學者與國家安全專家們充滿失落感，臺灣鄉親更是心裡感到驚恐，不知為何明明不是黃道吉日，華盛頓與東京亦未對臺北表達特別關愛，北京突然擺出如此陣仗，到底葫蘆內賣的是什麼膏藥？

從2019年4月初開始，綠營執政高層突然端出共機在海峽西南空域活動，作為政治炒作題材，並在當時以完全不符法律用辭與軍事術語，但卻充滿對抗煽情之「強勢驅離」口號，並責由當時國防部長與參謀總長輪番上陣，卯足勁來演出「進洞坐鎮指揮秀」，最後在共機根本就置之不理情況下，單口相聲自說自話實在演不下去之後，無疾而終地在媒體前悄然收場。

臺灣社會群眾在政府操控媒體聲稱共軍機艦不斷擾臺之情緒催眠下，早就喪失面對真實情境保持定力心理情境，眾多社會賢達與知識分子只知隨著綠營所建構論調起舞，基本判斷能力更是完全崩盤。只要共軍機艦在臺海周邊活動，就必然要從政治角度找出合理解釋，否則就無法讓本身忐忑不安心情平復，此種集體盲思與群眾弱智現象，恐怕最後就會像旅鼠群般盲目跳下大海而不自知。

儘管透過軍事機艦活動能夠搭配政治意圖產生威嚇效應，但不是所有軍事機艦活動都可以賦予政治意涵，將其當成政治舞臺上走位演出之演員。面對共軍機艦在臺海周邊活動，筆者過去兩年多來獨排眾議，不斷從軍事角度切入撰稿分析其中意義所在，但總是被扣帽子遭遇無端政治指控與抹黑，搞到千山我獨行無人願聽；現僅提出下列各項問題，希望讀者能夠透過思考此等問題答案，走出共機擾臺這個自我欺騙之迷障空間。

首先要問，不論共軍機艦在臺海周邊活動樣態如何，是否曾經產生過軍事衝突，或是民用海空交通受到過侵擾？儘管海峽兩岸交通往來受到疫情影響，但空中航班是否正常運行，甚至從廈門往返高雄航班，還是通過共機活動相同空域，為何民航駕駛身處其境卻是老神在在毫不驚恐？

臺海周邊外籍機艦軍事活動不知凡幾，情蒐儎臺往返偵察作業是家常便飯，為何臺灣對其他活動視而不見，甚至還暗中竊喜表示歡迎。此等活動場域與共軍機艦演練空間相互重疊，特別是美軍依據國際法，因此對大陸抗議置之不理，美軍如何對大陸，大陸照搬同樣劇本戲碼對上臺灣，假若臺北能夠讓美軍借道對付大陸，或故意閉上眼睛與嘴巴默許其活動，對美艦通過海峽就會達到情緒高潮，就不能再責怪北京將壓力轉嫁臺北身上。

假若軍機飛航進入防空識別區就是「入侵」與「擾臺」，臺北大可以其人之道還治其身，藉此對民眾宣示獲得心理平衡。從臺灣北部空域出海，飛過彭佳嶼附近空域，就可直闖東海防空識別區，讀者不妨去看看，中華民國空軍與海軍是否亦在大陸所劃設東海防空識別區內，保持經常巡弋與演訓活動，而對岸是否曾經對此抗議並且表達不安情緒？

其實到目前為止，共軍戰機在臺海周邊飛航活動，只有保持基本飛行訓練檔次，所有戰術科目與編隊樣態都還未具體呈現，許多壓箱底寶貝絕對不會拿到海峽空域，傻呼呼地端出來，讓人不必花費太多力氣就能盡情進行情報蒐集。

但飛航活動空域是在臺北飛航管制中心權責範圍內，其中多條國際過境航線與國內航線，與共機飛航軌跡相互交錯，到目前為止並未干擾到民航活動，共軍飛航管制能力絕對是具有相當水準；同時相關通信與電子發射管制更是相當嚴密，確實讓人不能等閒視之。與其庸人自擾之拼命政治解讀，非要找出個理由自我欺騙，然後再大告洋狀，毋寧還是從軍事專業角度認真觀察，仔細研判對方到底是有何真正本事吧！