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【專家之眼】台灣飛行員的悲歌

聯合報 / 王長河／國防大學助理教授
空軍兩架F-5E戰鬥機發生擦撞墜海意外，飛官羅尚樺殉職，另一位飛官潘穎諄還在搜尋中。蔡英文總統下午到台東慰問家屬。圖／取自蔡英文臉書
空軍兩架F-5E戰鬥機發生擦撞墜海意外，飛官羅尚樺殉職，另一位飛官潘穎諄還在搜尋中。蔡英文總統下午到台東慰問家屬。圖／取自蔡英文臉書

2021年2月22日，台東F-5E戰機2架在屏東縣牡丹鄉外海發生擦撞後雙雙失事墜海，飛行員羅尚樺中尉殉職，潘穎諄上尉下落不明，又是一個打擊軍心士氣的悲劇。

失事原因複雜，有待專家進行調查，並作客觀性的分析，不能聽信片面說詞與畫面，更不能為爭取閱聽率而妄下結論。

在老蔣時代，失事次日，總司令要將失事原因面報總統，當前的政治更甚，家屬的悲憤、媒體的渲染、網路的推波助瀾，長官在此壓力下，當如何應處？說「實」？還是「真」？

從中華民國空軍F-100、F-104戰機的汰除，都是在「失事→天安特檢→失事…」的模式不斷循環，但這樣的決策，是否絕對正確？

失事原因區分為人為、機械、環境、組織等，這次失事明顯的有人為操作不慎所致。作為一個老飛行員，提出幾點分析：

從飛行員的成長論：

1.剛學會飛的飛行員，為展示其能力，常摔在自家與女朋友面前。

2.年輕氣盛的飛行員，喜歡冒險，超低空、穿山溝、耍特技…常因信心超過能力失事。

3.擔任部隊長時，往往因身先士卒，忘卻行政工作的疲累而肇事。

4.身心疲勞所致，如新婚、家庭不睦、徹夜歡騰、酒醉、暫停休假執行飛行任務…等。

5.組員派遣與搭配不當，如機長（長機）能力差，副駕駛（僚機）亦非優秀，未能應處危機。

6.季節的因素，春秋兩季晴雨不定，人員與機務同，4月5日前當「不趕飛」，空軍部隊視為禁忌。

從地緣習性論：

1.北部冬季低雲，只要能飛至雲下，能見度極佳，可目視地面，回場降落，然常因逕自穿雲下降而撞山，或將水塘誤認為跑道肇事。

2.中部冬季雲霧遮蔽，飛行員無以為繼，必須依據地面導引，或練好雷達進場技術，否則無法回場降落。

3.南部冬季有霧霾，垂直能見度較好，水平能見度極差，如果不會地標航行，無以為繼。

4.東部每天都是好天，天邊有一朶雲，即視為不良天候，影響飛行操作。

從換裝時間論：

1.初次換裝，所有人員皆新手，在摸著石頭過河情況，小心謹慎。

2.擔負戰備，轉換為持續恆定作戰任務，因疏漏產生失事。

3.老的部隊，容易出現陋習，如同「猴子吃香蕉被打」產生「以訛傳訛」的問題，更有軍心、士氣、專業程度下降等問題。

目前臺灣的飛行員，都未接受實戰的洗禮，飛行能力如何？只有自己知道。筆者對遏制戰機失事提出以下建議：

1.回歸專業，不要政治干預事實，過多的作為，不如少作為。

2.「老」不是問題，問題在不忘「初心」，不斷對戰機及任務進行升級，提供部隊向前的動力。

3.飛行員的培養，著重心智與嚴苛的實戰訓練，做好「注意力」有效分配的習慣而已。

4.沒有不可飛的天，只有未經準備的飛行，才是飛安禁忌。

5.飛行員的眷屬，當將飛行員作「玻璃」看待，提供充分休憩與安定的環境，專心執行任務。

6.部隊長是一切飛安的基石，注意領導統御，依「道」調動一切，才能確保飛安。

戰機 飛安 空軍

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