【專家之眼】AIT軍售膨風 國防部文過飾非

「美國在台協會」（AIT）處長酈英傑28日在「中華民國國際關係學會」發表演說時公開表示，美國明年還有一筆52億美元對台軍售，但國防部長嚴德發29日在立法院回應說，我國並無新增軍購規畫，形同打臉酈英傑。不過，嚴德發聲稱「我國軍事採購優先考量國防自主」的說法恐怕也不符合事實。

在演說中，酈英傑指出，美國對台灣的安全承諾不會只有文字，台灣今年計畫對美軍購總計118億美元，被認為是全球第一大對外軍售客戶，也是台灣史上單年最高金額紀錄。酈英傑說，展望2021年，約有52億美元軍售，尚待美國會同意。

美國2020財政年度是從2019年10月起至2020年9月30日止，酈英傑口中的「明年」是從2020年10月1日至2021年9月底。因此，根據已公開的2020財政年度，美行政部門已通知國會的對台軍售金額共計118億美元，而2021年的財政年度中，共計58.1億美元的軍售案。

不過，嚴德發駁斥說，酈英傑所說的軍售金額，不論是今年或明年的數字，國防部都認為出入很大。他說，台美今年洽談9項軍售，其中，美方已就MK-48魚雷等7項總金額55億餘美元，知會美國國會。今年仍有2項重大軍購待「知會美國國會」，明年則並無規劃對美提出52億美元的重大軍購項目。

從嚴德發在立法院提出的數字可以看出，酈英傑所說2020財政年度對台軍售118億美元的數字顯然過度膨脹。加上他又扯上2021財政年度對台軍售52億美元的數字，更是八字還沒一撇。

酈英傑也許想要告訴台灣人民，美國共和黨與民主黨在對台軍售上會採取「兩黨一致的外交政策」。惟事實上。兩黨在對台軍售上的確有相當大的出入。通常，民主黨在對台軍售上較為保留，共和黨則相對開放。不用說我國在2021年並無新增軍購規畫，即使提出採購計畫，拜登新政府也會從嚴審查。

不過，嚴德發在立法院對酈英傑的回應也不見得完全正確。他說：「我國軍事採購優先考量國防自主，在國內能夠採購到，都以國內為主優先採購，如果國內無法獲得、短時間無法獲得者，就進行對外採購。」

問題是，不少軍購項目並非完全出於自身需要的考量，而是出於美方的壓力。例如，100套岸置魚叉反艦飛彈系統的採購就是出於美國的政治壓力，而這些採購無疑將排擠採購我國雄二飛彈的預算。另外，135枚AGM-84H/K（SLAM-ER）增程型陸攻飛彈的採購自然也會排擠採購我國雄三飛彈的預算。而四架MQ-9B「海上衛士無人機」要排到2021年才能建案，編列在2022年的國防預算案。此時，拜登政府已執政一年多，是否能通過國務院的審查不無疑問。

總之，酈英傑有關軍售的說法固然膨風，但是嚴德發的說法也未盡吐實，更有文過飾非之嫌。