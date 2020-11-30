快訊

新版晶片護照明年1月11日正式發行 當日申辦有禮物

北車搭電扶梯手掌被扶手畫傷 台鐵：瞭解中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【專家之眼】AIT軍售膨風 國防部文過飾非

聯合報 / 陳一新／淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授
美國在台協會台北辦事處長酈英傑（中）28日演說時公開表示美國明年還有一筆52億美元對台軍售，但遭國防部長嚴德發否認，形同打臉。圖為今年八月酈英傑出席「台美5G共同宣言」論壇。圖／本報資料照片
美國在台協會台北辦事處長酈英傑（中）28日演說時公開表示美國明年還有一筆52億美元對台軍售，但遭國防部長嚴德發否認，形同打臉。圖為今年八月酈英傑出席「台美5G共同宣言」論壇。圖／本報資料照片

「美國在台協會」（AIT）處長酈英傑28日在「中華民國國際關係學會」發表演說時公開表示，美國明年還有一筆52億美元對台軍售，但國防部嚴德發29日在立法院回應說，我國並無新增軍購規畫，形同打臉酈英傑。不過，嚴德發聲稱「我國軍事採購優先考量國防自主」的說法恐怕也不符合事實。

在演說中，酈英傑指出，美國對台灣的安全承諾不會只有文字，台灣今年計畫對美軍購總計118億美元，被認為是全球第一大對外軍售客戶，也是台灣史上單年最高金額紀錄。酈英傑說，展望2021年，約有52億美元軍售，尚待美國會同意。

美國2020財政年度是從2019年10月起至2020年9月30日止，酈英傑口中的「明年」是從2020年10月1日至2021年9月底。因此，根據已公開的2020財政年度，美行政部門已通知國會的對台軍售金額共計118億美元，而2021年的財政年度中，共計58.1億美元的軍售案。

不過，嚴德發駁斥說，酈英傑所說的軍售金額，不論是今年或明年的數字，國防部都認為出入很大。他說，台美今年洽談9項軍售，其中，美方已就MK-48魚雷等7項總金額55億餘美元，知會美國國會。今年仍有2項重大軍購待「知會美國國會」，明年則並無規劃對美提出52億美元的重大軍購項目。

從嚴德發在立法院提出的數字可以看出，酈英傑所說2020財政年度對台軍售118億美元的數字顯然過度膨脹。加上他又扯上2021財政年度對台軍售52億美元的數字，更是八字還沒一撇。

酈英傑也許想要告訴台灣人民，美國共和黨與民主黨在對台軍售上會採取「兩黨一致的外交政策」。惟事實上。兩黨在對台軍售上的確有相當大的出入。通常，民主黨在對台軍售上較為保留，共和黨則相對開放。不用說我國在2021年並無新增軍購規畫，即使提出採購計畫，拜登新政府也會從嚴審查。

不過，嚴德發在立法院對酈英傑的回應也不見得完全正確。他說：「我國軍事採購優先考量國防自主，在國內能夠採購到，都以國內為主優先採購，如果國內無法獲得、短時間無法獲得者，就進行對外採購。」

問題是，不少軍購項目並非完全出於自身需要的考量，而是出於美方的壓力。例如，100套岸置魚叉反艦飛彈系統的採購就是出於美國的政治壓力，而這些採購無疑將排擠採購我國雄二飛彈的預算。另外，135枚AGM-84H/K（SLAM-ER）增程型陸攻飛彈的採購自然也會排擠採購我國雄三飛彈的預算。而四架MQ-9B「海上衛士無人機」要排到2021年才能建案，編列在2022年的國防預算案。此時，拜登政府已執政一年多，是否能通過國務院的審查不無疑問。

總之，酈英傑有關軍售的說法固然膨風，但是嚴德發的說法也未盡吐實，更有文過飾非之嫌。

軍售 酈英傑 嚴德發 國防部

延伸閱讀

嚴德發：美方軍購案五項已公布 兩項則在知會程序中

拜登經濟團隊 美國進步中心主席譚登傳掌預算局

拜登足踝扭傷送醫 逗狗玩不慎扭到

酈英傑：中國經濟發展靠掠奪 美台合作重組供應鏈

相關新聞

P-3C監控共機飛太近？空軍司令部公開挺反潛大隊王教官

共軍運-8反潛機持續入侵我西南空域防空識別區，國防部曾證實派遣P-3C反潛機等慢速機實施跟監、驅離。有疑似屏東空軍六聯隊...

國軍獵豹輪型戰車 對美採購關鍵戰車砲明年九月輸台

國防部軍備局以「獵豹專案」為名，計劃研製兩輛105公厘「輪型戰車」。軍備局長房茂宏表示，此案對美採購兩門全新的M68A2...

【專家之眼】AIT軍售膨風 國防部文過飾非

「美國在台協會」（AIT）處長酈英傑28日在「中華民國國際關係學會」發表演說時公開表示，美國明年還有一筆52億美元對台軍...

T75K3手槍單價較貴？軍備局出來面對 七億餘預算照列

國軍持續執行新型手槍換裝計畫，由憲兵指揮部統籌採購繼續換裝國造的T75K3手槍，各軍種110至114年，計畫繼續換裝1萬...

憲兵快反連換裝重車預算照列 明年強化衛戍區兵力招募

憲兵202指揮部快速反應連現役使用65輛1300cc山葉「皇家之星」重型機車，執行禮賓、戰備任務，憲兵指揮部在明年（11...

美對台新軍售？國防部長嚴德發：還有兩項未公布

美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑前天公開表示，美國明年還有一筆52億美元對台軍售，但國防部昨天表示，並無新增軍購規畫。國...

美少將處長訪台成謎 一場精心設計的情報戲？

美軍印太司令部少將情報處長史達曼（Michael William Studeman）傳日前搭乘行政專機抵台訪問3天，雖然台美都未曾證實此項傳聞，但也都未予否認。史達曼來台目的雖未獲證實說明，但顯涉與軍方情報交流，以其印太司令部聯二（J2）情報處長身分研判，來台參與國防部舉辦的「台美情報交換會議」可能性高。

防長卡位戰被點名 李喜明：沒意願

政壇盛傳國防部長卡位戰開打，被媒體點名的前參謀總長李喜明表示全無意願，就算層峰徵詢也不會改變，原因是自己主張的「整體防衛...

明年增52億美元軍購？國防部否認

美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑前天公開表示，美國明年還有一筆五十二億美元對台軍售，但國防部昨天表示，並無新增軍購規畫。...

中共運八反潛機夜航侵我西南防空識別區 空軍持續反制

國防部發布中共解放軍進入我西南空域活動情況，一架運-8反潛機今晚在我西南防空識別區邊緣繞行，空軍派遣派遣空中巡邏兵力應對...

「忠勇無畏」蔡英文祝賀中華民國空軍100歲生日

蔡英文總統今晚在臉書表示，今天是中華民國空軍的100歲生日，昨天是共機這個月第20次進入我空域，面對這樣的騷擾，國人能照...

國防部否認明年新增對美提出高額軍購案

美方主動宣稱我國是全世界公認最大武器採購國，傳我國明年將繼續對美提出高達52億美元的軍購案，但國防部上午否認此說。

熱門新聞

今新增24例境外移入 下午三點半陳時中直播說明

不再沉默 施明德斥促轉會由一群欠缺良心的人組成

罕見！新加坡年初確診孕婦 產下帶新冠病毒抗體男嬰

美洛杉磯、舊金山等大城相繼宵禁 日韓防疫升級

返台通緝犯桃監確診染疫 監所第一起收容人確診個案

我想回家！ 美日英澳歸國可能流程及成本一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。