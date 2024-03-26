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白沙屯媽今回宮 進香最後高潮

聯合報／ 記者林佩均吳傑沐／連線報導
昨在台1線通苑交界路段，信眾集資以18輛吊車吊掛炮陣，迎接「粉紅超跑」回鑾。圖／民眾提供
昨在台1線通苑交界路段，信眾集資以18輛吊車吊掛炮陣，迎接「粉紅超跑」回鑾。圖／民眾提供

白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，「粉紅超跑」鑾轎32小時急行軍近142公里，昨回到苗栗縣通霄鎮慈后宮駐駕，今早7時起駕，8時左右循例在秋茂園舉行換轎儀式，換乘8人抬大轎遊庄，預計下午2時35分左右回宮安座，今年吸引近18萬人報名參加、堪稱歷史之最的9天8夜進香之旅將再掀高潮。

昨天要回到通霄駐駕，進香團一路沿西濱北上，凌晨2時從彰化伸港福安宮起駕，夜行軍馬不停息。在台中市梧棲區，一名年輕父親抱著幾個月大的嬰兒下跪，鑾轎原本快速步伐即停下，父親祈求孩子身體健康、不斷鞠躬，鑾轎搖晃約2、3分鐘，更讓父親與嬰兒躦轎腳，再繼續往前走，讓不少信徒感動落淚。沿途還有信徒背著自製看板，祈求父親身體健康，更寫下想「去help需要的人」，令人動容。

上午10時鑾轎就進入苗栗縣境，所到之處都有大批信眾跟隨，在台1線通霄、苑裡交界路段，有虔誠信眾集資以18輛吊車吊掛炮陣，迎接「粉紅超跑」回鑾。業者陳大基指出，今年約準備600至700條鞭炮，所有吊車都是自發性來支援，甚至有遠從美濃來的，都是媽祖的信眾。

李綜合醫院護理師陳淑惠與同事集資設置點心站，她已是第4年參加進香，領有兩張重大傷病卡的她，是名紅斑性狼瘡患者，右小腿還有400支釘子。她說，平時走路會痛，但跟著媽祖進香就覺得痛感消失，為了還願感謝媽祖，依舊靠著意志力走完全程。

白沙屯媽祖今早7時將從駐駕的通霄慈后宮起駕，8時左右循往例在秋茂園舉行換轎儀式，從4人扛的「粉紅跑車」輕便轎換成8抬大轎，山邊媽則換乘自家鑾轎先行回宮。報馬仔將沿途敲銅鑼預告白沙屯媽祖回鑾，預定下午2時35分左右回宮安座，9天8夜進香之旅也終完美落幕。

白沙屯媽祖

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