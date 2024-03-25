暖心供香燈腳充電卻失望了 苦主無奈：豆腐頭、充電線「整排被拔光」

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香今天進入第八天，目前正踏上歸程，預計26日返回拱天宮。而在媽祖行經路線，沿途不少店家或民眾會準備「結緣品」提供給一路跟隨的香燈腳，展現十足人情味。不過日前有網友指出，他本是好意提供進香民眾充電設備，然而充電線卻被拔到一個都不剩，就連原本整排的豆腐頭也只剩一個，讓他相當無奈，只好發文尋物。

一名網友日前在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，為了讓香燈腳在跟隨媽祖的路途中能方便充電，他特地在自己車上設置了「充電區」。不料在前往北港朝天宮的路上，「豆腐頭、充電線一個都不剩」，而回程走了6個小時，豆腐頭也只剩一個，讓他不禁感嘆「充電請上車，但下車不要帶走共享資源」。

此外，原PO補充，他在每個豆腐頭上都貼有「請勿帶走」的貼紙，且為了讓香燈腳能快速充上電，他還特地準備每個要價500多元的快充豆腐頭。原PO表示，要去北港之前，他也有提供一對三的充電線，但也全部被拔光，導致後續也無法再提供。

貼文發布後，隨即引發不少網友痛批，「禮義廉恥不見了」、「這太扯了，這次人爆炸多，有些香燈腳的素質真的令人不敢想像」、「共享變成結緣品了」、「貪婪的香燈腳看了就討厭，什麼都要拿真的是乞丐」、「整個都變調了」、「給予方便！有人太隨便了」、「順手牽羊的人太多了」。

不過也有網友緩頰，「應該是很順的就忘記拔開了，蠻多人會忘的，期盼你可以快速拿回囉」、「可能覺得充完要下車，趕緊的拔線，不小心拔走，應不是故意」、「應該太順手」、「應是不自覺的習慣性就拔走了，出門在外非自己的物品，慎思請勿帶走」、「人一多難免亂象叢生，或許有些是一時不察、無心之過」。

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