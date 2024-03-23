快訊

豪華休旅Alphard變黑幫「運兵車」 源自兩場角頭喪禮

莫斯科恐攻60死！至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

中職／悍將FA有第2號韓援南珉貞 Popu Lady寶兒也來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白沙屯媽祖抵北港逾20萬人破紀錄 拱天宮：最驚奇一年

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
苗栗白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖徒步雲林北港進香進入第6天，上午抵達北港，人潮爆滿。記者陳雅玲／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖徒步雲林北港進香進入第6天，上午抵達北港，人潮爆滿。記者陳雅玲／攝影

苗栗白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖徒步雲林北港進香進入第6天，上午抵達北港，因適逢周六，北港周邊人潮爆滿，寸步難行，推估超過20萬人湧入北港，拱天宮總幹事陳春發表示，白沙屯媽祖徒步進香200年，今年真的是最驚奇、興奮的一次。

白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖鑾轎今天上午抵達北港，所到之處都是人潮，大家引頸企盼媽祖到來。

陳春發表示，徒步北港進香將近200年，從早期只有20幾人到現在幾十萬人參與，今年是他覺得最驚奇、興奮的一年。

他解釋，過去雲林林內、斗六雖曾經路過，卻不曾進入，今年首次進入，宛如新開發的路線，「終於有來到新的地方」，他在拱天宮22年總幹事任內，也是第一次踏進林內鄉。

媽祖鑾轎將於明天啟程返回，陳春發說，回程32小時要走200多公里，是很大的考驗，歡迎信徒來挑戰。

白沙屯媽祖

延伸閱讀

白沙屯媽祖顯靈！友手術昏迷不醒 他「跪地祈求」… 神蹟發生了

白沙屯媽祖今學校賜福 信徒發送瑜珈墊助香燈腳好睡

白沙屯媽祖怎決定路線外國人也稱奇 顏擇雅曝可能原因

白沙屯媽祖進香入境雲林驚喜連連 這些地方都是首次到

相關新聞

白沙屯媽祖抵北港逾20萬人破紀錄 拱天宮：最驚奇一年

苗栗白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖徒步雲林北港進香進入第6天，上午抵達北港，因適逢周六，北港周邊人潮爆滿，寸步難行，推估超過...

白沙屯媽進雲林縣府 張麗善感動爆哭

苗栗白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖徒步雲林縣北港進香第5天，繼前天首度進入林內鄉、斗六市，昨天早上停駕縣府，縣長張麗善感動爆...

影／「趕快跑回台大醫院」！媽祖來賜福 醫護歡呼全場嗨翻

苗栗白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖徒步北港進香邁入第5天，讓雲林縣民驚喜連連。不但停駕縣政府，讓縣長張麗善感動到爆哭，媽祖也...

白沙屯媽祖途經斗南 罕見「大咖老闆進香團」身家財產破百億

2024（甲辰年）白沙屯媽祖徒步進香今天邁入第五日行程，傍晚5點左右鑾轎進入虎尾停駕休息，預計明天抵達北港； 下午進香團...

白沙屯媽祖今學校賜福 信徒發送瑜珈墊助香燈腳好睡

苗栗白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖徒步北港進香邁入第5天，讓雲林縣民驚喜連連，今天上午首度進入斗六、斗南市區，下午到東明國中...

白沙屯媽祖怎決定路線外國人也稱奇 顏擇雅曝可能原因

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香路線並不固定，一直是討論話題。作家顏擇雅在臉書表示，外國人最困惑的，是媽祖要怎麼一邊走一邊決定路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。