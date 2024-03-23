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白沙屯媽祖抵北港逾20萬人破紀錄 拱天宮：最驚奇一年
苗栗白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖徒步雲林北港進香進入第6天，上午抵達北港，因適逢周六，北港周邊人潮爆滿，寸步難行，推估超過20萬人湧入北港，拱天宮總幹事陳春發表示，白沙屯媽祖徒步進香200年，今年真的是最驚奇、興奮的一次。
白沙屯拱天宮媽祖、山邊媽祖鑾轎今天上午抵達北港，所到之處都是人潮，大家引頸企盼媽祖到來。
陳春發表示，徒步北港進香將近200年，從早期只有20幾人到現在幾十萬人參與，今年是他覺得最驚奇、興奮的一年。
他解釋，過去雲林林內、斗六雖曾經路過，卻不曾進入，今年首次進入，宛如新開發的路線，「終於有來到新的地方」，他在拱天宮22年總幹事任內，也是第一次踏進林內鄉。
媽祖鑾轎將於明天啟程返回，陳春發說，回程32小時要走200多公里，是很大的考驗，歡迎信徒來挑戰。
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