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白沙屯媽祖進香人潮多！他納悶「大家不工作？」 網曝4類型參加者

聯合新聞網／ 綜合報導
白沙屯媽祖於3月18日登轎出發，吸引近18萬人，創歷史新高，圖為信眾從台中大肚進入彰化市區。記者劉明岩／攝影
白沙屯媽祖於3月18日登轎出發，吸引近18萬人，創歷史新高，圖為信眾從台中大肚進入彰化市區。記者劉明岩／攝影

白沙屯媽祖於3月18日登轎出發，吸引近18萬人，創歷史新高。對此，有網友在PTT表示，看見媽祖繞境的畫面後，突然好奇「為什麼大家都不用上班上課啊？」只好發文詢問網友意見。

原PO以「為什麼這麼多人可以不用上班去跟媽祖？」為題稱，近期白沙屯媽祖繞境人聲鼎沸，而朋友的小孩在看見相關畫面後，便好奇提問「叔叔～為什麼他們都不用上班上課阿？」讓他頓時語塞，於是選擇發文求助網友「有沒有其實台灣經濟超好，大家都不用上班上課的八卦？」

貼文一出，不少網友留言分析原因，「輪休的可以集中排休，跟同事喬好就行啊」、「請假啊」、「有些人就不怕啊，大不了離職」、「有的是做生意的，可以休市」。

事實上，許多網友也有類似疑問。日前，另一名女網友在Dcard以「參加白沙屯的人都不用工作嗎？」為題發文，就有人指出4大類型的參加者，「1.有些是剛剛上班完，沒有休息直接換裝，搭火車來參加，早上再趕回去上班。2.從北部專程下來，開著公司的汽車，很早就默默停在路邊，只為了幫忙做資源回收，等隊伍通過再回去。3.自己本身是經營餐飲業，平時受到媽祖的照顧，自掏腰包帶著自己親手做的食物或飲料，提供給所有的人享用。4.因為其他因素沒有參加，集資找相關的餐飲業，讓他們在不同的地方，提供現做的熱食」。

白沙屯媽祖

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