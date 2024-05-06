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股六債四配置 可攻可守

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國聯準會遲未降息，股市波動度隨之加大，投信表示，投資人可布局平衡型基金或多重資產基金因應變局。

資產管理公司統計1981年至2023年美股、美債及股六債四等三種投資方式，計算滾動式的五年年化報酬率，股六債四平均報酬近一成，最低報酬率0.6%仍為正值，凸顯股債平衡配置可兼顧報酬與風險的優勢。

野村投信表示，美股長期走勢震盪向上，只要長期投資，即使遭遇大幅回檔，若能熬過回檔時的陣痛期，回報將十分具吸引力；不過，大多數投資人在股市走入空頭時，常在股市低點時停損並轉入風險較低的債市等資產。而若長期投資債券等低風險資產，資產增值潛力有限。

以1993至2023年間投資彭博巴克萊美國綜合債券指數來說，年化報酬率僅4.41%，明顯低於美股的標準普爾500指數表現。事實上，透過股債資產的配置，不僅能有效減低資產波動程度，也能參與股市上漲帶來的資本利得機會，是最適合投資人的方式。

駿利亨德森投資根據回測資料，比較1981 年至2023 年間美股、美債和股六債四投資組合的滾動五年年化報酬率後，股六債四的投資組合最低報酬率為0.6%，優於純美股跌2.3%及純美債0.0%的表現；進一步分析各類組合的五年年化報酬率平均值，純美股為11.8%，純美債為7.1%，股六債四則是9.9%居中，表現雖低於純美股，但資產報酬率的波動度也明顯降低。

野村投信指出，美國經濟表現穩健，雖然甫公布的第1季GDP年成長1.6%低於市場預期，但就業市場仍表現強勁，加上AI趨勢帶動企業投資成長，美國股市前景樂觀看待，不過，因短線漲幅較大，近期美股轉趨高檔震盪，而美國債市則因通膨具黏性、降息時程延後，債券殖利率位處高檔，因此，選擇美股搭配美債的平衡型基金不僅可以降低股票資產的波動，也能參與美債殖利率位於高檔所帶來的收益，目前正好是極佳的進場時機。

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