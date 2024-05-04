基金特蒐／富蘭克林高科技 搶眼

富蘭克林高科技基金掌握創新的投資機會，自成立以來（至2024年3月底）基金累積績效高達21,155%，年化報酬率約10%，基金具備一低兩長（低管理費、歷史悠久、長期績效突出）特色，看好此時正接近第三次工業革命的結束和第四次工業革命的開端，對即將為經濟做出貢獻的「創新」領域持樂觀態度，團隊更加積極建倉。

富蘭克林高科技基金經理人馬修．摩伯格（Matthew Moberg）。 富蘭克林坦伯頓基金集團／提供

富蘭克林高科技基金經理人馬修．摩伯格（Matthew Moberg）自2004年接棒擔任負責主要經理人至今；進入2024年，相信長期趨勢正以前所未有的速度改變世界，因此，未來世界可能比投資人預期地更快到來。持續看到電子商務、軟體及服務（SaaS）、社群網路、雲端、醫療技術、電子支付的長期穩定採用。

觀察過去一年來（截至3月底止），富蘭克林高科技基金加碼科技股8.7%最多，持股達到60%；其次為通訊服務類股，加碼4.7%，主因在於持續看好生成式AI題材發展為各產業帶來的效應，持續加碼投資這兩大類股。

Matthew Moberg小檔案、操作心法、投資小叮嚀

減碼部位則以醫療保健類股的6.9%最多、其次則是金融的2.5%，此外，現金比重也在此期間明顯減少，顯示基金經理團隊更加積極布局。

富蘭克林高科技基金具備五大特色：第一，歷史悠久，績效經過長時間的考驗。本基金成立於1968年1月1日，至今已有56年歷史，期間經歷過多次景氣循環周期以及網路泡沫、金融海嘯、Covid-19疫情等重大事件，因此在應對市場脈動與變化上經驗豐富。

第二，具成本優勢。富蘭克林高科技基金是美國註冊基金，悠久的歷史使基金規模已經達到245.4億美元，是56檔台灣核備境外美國股票型基金中第二大，在規模效應下，基金管理費僅0.436%，甚至比許多台灣掛牌ETF還低。

第三，在地團隊，享資訊優勢。團隊位於科技重鎮「矽谷」附近，地理優勢有利拜訪科技巨頭與其他中小型科技公司總部，藉以掌握最新科技脈動

第四，聚焦美國，抓穩創新投資趨勢。布局以美國科技股為核心，消費耐久財、醫療保健、通訊服務等類股為輔，並著重在具「創新」概念的企業。

第五，掌握顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、以及指數級增長數據等五大投資主題。以基金第六大持股ServiceNow為例，由於團隊位在美國矽谷，2012年6月即參與ServiceNow首次公開募股（IPO），並一直持有至今，截至2024年3月累積漲幅約達2,800%，彰顯經理團隊的選股能力以及以長遠眼光看待創新的重要性。

現階段，富蘭克林高科技基金研究團隊關注兩大關鍵領域：第一，AI可能是下一個大型技術平台，其重要性可與網路、行動通訊、雲端相提並論。

基金參考指標、美股基金績效、基金前五大持股 圖／經濟日報提供

第二，醫療保健，包含GLP-1藥物，有助於治療心臟病、中風、腎臟病、肝硬化等慢性疾病，甚至用於預防菸酒和賭博成癮，對人類生活的影響甚至可能大於AI。