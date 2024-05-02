台股中小型基金商品 市場聚焦

根據CMoney統計，台股中小型基金近一周前十強，平均績效達7.5%，大幅超越台股大盤的4.0%與櫃買指數的3.8%。

法人建議，短線大盤在財報公布期間仍較為震盪，不妨從台股中小型基金切入，尋找市場低點或定期定額進場，參與台股中長線行情投資機會。

美國財報周中，Meta、微軟、Google母公司Alphabet均繳出良好的季度表現。全球科技巨頭持續搶占AI商機，軍備競賽延燒，龐大資本支出不僅牽動全球科技版圖變化，更連動相關台系供應鏈樂觀展望，有助下半年營運持續錦上添花。

野村投信表示，觀察大盤這波反彈，傳產股從重電、水泥、營建、航運、軍工一波波類股輪漲，而金融股更出現強勁的補漲行情，電子股則仍以半導體設備、AI伺服器、散熱較強。

值得注意的是，野村中小基金成為近一周績效冠軍。野村中小基金目前以AI相關的布局為主，看好產業包括：GPU相關（晶圓代工、記憶體），在AI伺服器（組裝、散熱）及自研晶片（ASIC業者、矽智財）、AI電力需求（變壓器、配電盤），皆為這波反彈主要領漲的產業，隨著受惠美國科技巨頭資本支出持續擴張，未來可望持續受惠。