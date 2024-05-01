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日歐股市 逢低進場

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美股高檔震盪，法人指出，美股仍未泡沫化，但其他類型資產也有不少投資機會，建議投資人逢低布局日股、歐股、陸股等，並掌握資安、AI、循環經濟、電動化及收益主題等。

瑞士百達資產管理指出，依據百達商業周期指標顯示，美國內需仍是成長引擎，其他主要經濟體則較疲弱。歐元區目前成長仍弱，但通貨膨脹壓力將趨緩，有利歐洲央行（ECB）降息。日本今年可能再升息，但貨幣政策仍寬鬆，國內投資人手中有大量不具吸引力的現金，可望投入股市。

至於新興市場，百達認為，中國大陸經濟正顯示觸底的早期跡象，但對於經濟前景的樂觀仍言之過早。其他新興市場則成長強勁，百達預估，新興市場與成熟市場之間的成長差距將進一步擴大到近3個百分點，為兩年來高點，高於長期平均的2.1%，這顯示新興市場貨幣有望轉強。

就資產配置的角度來看，百達認為，相對於債券，股票的吸引力略微降低。股票風險溢價下降至3.5%，低於歷史均值4-4.5%。不過，全球企業獲利預期維持強勁，市場預測顯示未來三年不會出現獲利衰退，股票仍未到泡沫的水準。

百達模型顯示，S&P 500指數的泡沫起點約6,200點。而且，美股漲勢不再只限於七雄，而是擴展到周期性產業，如能源、原物料及金融等。日股則受惠於企業治理改革、投資者仍低度配置及價格合理。另外，百達維持加碼通訊服務產業，因為估值合理，且受惠於人工智慧（AI）等結構性主題。

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