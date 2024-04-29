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1時40分花蓮近海規模5.0地震 最大震度3級

通訊服務族 AI點火

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

全球股市高檔震盪。法人指出，雖然全球經濟及政經局勢仍有不確定因素，但全球企業獲利上調，有助於股市持續多頭走勢。人工智慧（AI）的應用擴大，將是推動報酬的結構性變化。

瑞士百達資產管理指出，儘管全球經濟和流動性環境並不樂觀，但已出現改善的跡象。美國經濟仍具韌性，中國大陸正顯示出復甦的跡象，大多數主要央行可能在數個月內開始降息，銀行也願意增加貸款，這一切都有利支持風險資產。

百達上調今年全球企業獲利預估成長率，從之前的7.2%上調至8.1%。美國及日本等股市變得較昂貴，但還不致於形成泡沫。就產業來看，百達看好資訊科技及通訊服務類股，不看好地產股。

貝萊德指出，美國通貨膨脹居高不下，且地緣政治緊張，美股已從高點回落。在股市承壓及美國聯準會（Fed）降息機會降低的情況下，科技股要達到獲利預期的門檻提高，獲利必須夠高，才能持續支撐市場的樂觀情緒，其他產業也需要證明復甦的能力。目前貝萊德仍加碼美股，但如果通膨持續高漲且企業獲利不佳，則可能重新評估。

貝萊德持續看好企業利用AI，以把握AI及數位化顛覆帶來的大趨勢，這可望持續推動未來及現在報酬的結構性變化。貝萊德去年開始就加碼早期在 AI 領域突出的企業，包括晶片和硬體製造商；今年則關注AI 應用逐漸普及的相關產業，特別是在醫療保健、金融和通訊服務等產業，可望透過AI應用大幅提升生產力。

AI 美國聯準會 降息

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