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台股基金 分批布局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股基金近三個月前十強
台股基金近三個月前十強

台股昨（24）日站回2萬點大關，盤面上更聚焦AI概念股。法人建議，投資人可趁台股基金拉回修正時，分批布局、並建立長期部位，掌握長線好時機。

復華復華、復華全方位等二檔基金包辦近三個月來台股基金績效的冠亞軍，主因布局熱門的AI概念股外，並持股擴及非電產業，包括受惠政策利多的重電，以及傳產、金融，以因應類股輪動並控制下檔風險。

復華全方位基金經理人呂宏宇表示，台股近期因中東情勢擔憂、美國聯準會降息時間延後、非AI的科技業展望下修，導致獲利了結賣壓出籠，不過目前長期展望正向且評價仍合理，建議可逢低布局前景佳的標的。

日盛投信台股投資研究團隊指出，市場預估第1季美國企業獲利年增加2%，逐季走高，現階段美股持續觀望財報周成長動能。

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