七檔基建基金 績效勇

地緣政治風險升溫，資金流入較具防禦特性的基礎建設類股，帶旺相關基金績效，截至22日止，共有七檔主要布局於基礎建設之基金入列海外股票型基金近一周績效前十強榜單。法人表示，公用事業目前評價嚴重低估，投資價值浮現。

凱基實質收息多重資產基金經理人葉菀婷指出，在地緣政治風險再度升溫的情況下，較具防禦特性且營收多來自於國內市場的基礎建設，可望成為市場相對青睞的標的。

根據CMoney統計，近一周海外股票型基金績效前十強依序為元大全球公用能源效率、兆豐中國A股、台中銀TAROBO機器人量化中國、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益、滙豐全球基礎建設收益、野村全球基礎建設大未來、富蘭克林華美全球基礎建設收益、國泰全球基礎建設、合庫全球核心基礎建設收益、安聯全球農金趨勢，近一周績效在3.5%至1.7%之間。

葉菀婷進一步指出，深入觀察各個主要產業獲利修正情況，今年獲利上修情況最為看好的五大產業，分別為通訊服務、公用事業、非核心消費、資訊科技，以及工業，其中公用事業目前本益比相較於過去十年平均，目前評價呈現嚴重低估情況，有鑑於基本面具實質支撐，投資價值浮現。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人楊博翔也表示，當前基礎建設類股的本益比低於近十年均值，預期在利率政策轉向、加上各國政策支持，有利於提振基礎建設評價面並推升股價表現，此外，基建類股相對而言也展現明顯的防禦特性，從財務表現來看，自2023下半年開始，已陸續有公用事業業者受惠於遞延調漲電價，這帶來的利多逐漸反映在財報上。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人陳美君提醒投資人，接下來應該做好本身資產配置的規劃，而在美中貿易戰開打後，歐美企業將生產基地移回各自配合的工廠生產，因此生產成本墊高、物價跟著上漲，低通膨的時代過去了，基礎建設產業通常具有政府的定價能力，全球基建指數又具有長期抗通膨的能力，也因此才能協助個人資產保留購買力，並且進一步能掌握收益來源。