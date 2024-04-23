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主動式台股基金商品 靈活操作取勝

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
國內主動式台股基金績效
國內主動式台股基金績效

近期降息與地緣不確定性升高，引發外資大幅賣超台股，台股也因而出現較大幅度修正。熱門的台股ETF也出現回檔，主動式台股基金相較ETF的操作更靈活更換持股，也因此爭取較好的績效。

日盛投信台股投資研究團隊分析，上周五（19日）外資雖出現單日較大賣超，但由於今年企業獲利可望挑戰雙位數成長，逢股市回檔布局，追求報酬的正面情境應是合理的期待。

事實上，觀察2000年以來，台股獲利成長年度包括2007年、2020年、2021年，外資單日賣超高過500億時，股市中長線表現並未受到影響，反而投資人於外資單日大賣後進場投資三個月、六個月、一年的平均報酬率可達7.3%~16.8%，勝率更達100%。

短線上，從評價與均線乖離來看，台股雖有整理壓力，但總體經濟與企業獲利展望將維持長多看法。經濟部發布今年3月外銷訂單金額471.6億美元，月增25%，高效能運算、AI及雲端產業等需求持續擴增，趨勢明確。再者，從景氣燈號來看，已連二個月回歸綠燈，顯示台灣景氣復甦好轉趨勢並未改變。

再從企業角度分析，2023年為企業獲利谷底、2024年回升的狀況確立，預計2025年後進入復甦循環，因此本波拉回修正，反倒應視為分批布局、建立長期部位的好時機。

統一奔騰基金五年定期定額報酬率高達123.84%，三年定期定額報酬率也超過五成，統一奔騰基金專注投資台股科技股，長期爆發力強勁，適合積極型投資人，或是作為提升投資組合報酬率的動力。

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