元大美債20年 規模創高

美債十年期殖利率再度彈升至4.5%以上，買盤加速進場長天期債券ETF，目前規模千億元的債ETF計有七檔，其中，元大美債20年（00679B）經過13次追加募集，至4月15日最新規模突破2,000億，成為首檔達成此里程碑的債券ETF。

不過，元大美債20年因發行總受益權單位數達可募集額度上限，將自今（16）日起暫停受理初級市場申購，投資人宜留意合理折溢價；元大投信也於12日送出第14次追加募集申請。

元大美債20年成立於2017年1月，是國內首檔債券ETF，主要持有美國長天期公債，直接投資到期日距離目前大於20年，由美國財政部所發行之公債，並定期調整以持續反映長天期美債報酬表現，ETF本身也無存續期間到期設計。

美債由全球最強經濟體美國作為擔保，具有穩定的避險收益性質，因此被視為無風險資產，元大美債20年於本次美國升息循環獲資金加碼力道強勁，在第13次追加募集後，至4月15日最新規模達2,019億，投資人數同步突破30萬人，均為債券ETF第一。

元大美債20年目前規模僅次於元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息，顯示在高股息之外，投資人已正式進入股債配置世代；而投資人數達31.1萬人再創新高，也意味債券投資不再是法人專利，投資人也能透過債券ETF小額投資。

元大投信建議，由於現階段市場對聯準會啟動降息或全年降息次數之預期，持續受到通膨增速、非農就業等數據牽動，若聯準會立場大幅轉鷹將造成債市再度修正，針對美債ETF的進場策略應控管資金投入，依個人對於美債殖利率位置的接受度逢回分批進場，建立完整的資金投入規劃。