【專家之眼】蔡總統的文青嘴砲該適可而止

2021年才開始第一天，蔡總統的話就頻頻被人打槍，就算我們不八股的說「君無戲言」，也該提醒蔡總統：講話如果想要有人聽，就要少講廢話空話。身為國家領導人，請以自己身分為念。

當蔡總統開始掌理國政時，外界確實被她的文青語言打動，覺得這個總統講話充滿詩意又富有感情，與過去官樣文章不同，讓人耳目一新。然而，隨著外界逐漸瞭解蔡的施政風格後，大家在聽她的文青嘴砲之餘，更關心的是：牛肉在哪裡？

元旦伊始，蔡總統按慣例在府內發表2021年新年談話。談到萊豬爭議時，她以華麗辭藻說「要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒」，引起台北市長柯文哲臉書發文：在2020最後一天，蔡政府一面在記者會語帶威脅的對基層公務員說查緝萊豬，可以送懲戒，一面又可以在2021年第一天端出「最謙卑的心情，請國人體諒萊豬進口」。柯市長痛批，這就是典型兩手策略，蔡政府用恐嚇及文青語，交替應用玩弄台灣人民的善良，「這種謙卑，我們聽太多了」。

而在兩岸關係部分，蔡總統說：「我要再次重申，面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則。只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。等疫情受到有效控制時，我們也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。處理兩岸事務，我的一貫原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題。」

這種說法，也還是嘴砲。因為類似要盡最大力氣，推動兩邊對話交流的呼籲，對兩岸事務熟悉的人，真是聽過太多次了。隨便舉些例子：

105年總統就職演說中她提到，「對話和溝通，是我們達成目標最重要的關鍵。臺灣也要成為一個『和平的積極溝通者』，我們將和相關的各方，建立常態、緊密的溝通機制，隨時交換意見，防止誤判，建立互信，有效解決爭議…兩岸之間的對話與溝通，我們也將努力維持現有的機制。」

去年的520就職演說時，她又說「我們盡力為兩岸和平穩定，做出最大的努力…我們會持續努力，也願意跟對岸展開對話…兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。在變局之中，我會堅持原則，並秉持解決問題的開放態度，負起責任。」

更類似的發言出現在109年總統的國慶演說，「面對兩岸關係，我們不會冒進，也會堅守原則…我們有決心維持兩岸的穩定…現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」

去年12月10日，蔡總統透過視訊對美智庫發表演說又提到，「這不是我們期待的兩岸關係，我們尋求的是建設性的兩岸對話，在不預設前提下，和平解決歧見。」

上述談話，彰顯出蔡總統清楚知道，不可能跟對岸老死不相往來，所以持續說要秉持開放態度跟對岸展開對話，相信台灣絕大多數人民也會支持蔡總統此舉。但這麼多年過去，兩岸僵持至今。這種事一個巴掌拍不響，連蔡總統自己都說「雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大」，那台灣這邊的責任在哪？

如果蔡總統後續有展現對話誠意的態度，觀諸過去兩岸交流歷史，中共其實是相當有彈性的。重點不是在呼籲，而是在作為。以最近一次蔡對美智庫發表演說為例，她雖然提到要對話，但卻是在對外的場子喊話兩岸坐下來談，中共一向將兩岸關係視為內部關係，蔡總統是認真表態還是虛晃一招？這恐怕只有她最清楚了。而疫情階段民進黨對中共政府與人民所展現的敵意，更是雪上加霜，很難讓人相信蔡政府真心期待未來兩岸人民會逐步恢復交流。

果不其然，中共國台辦很快發表回應指出「2016年民進黨當局上臺後，拒不承認『九二共識』，破壞兩岸關係政治基礎，同時不斷謀『獨』挑釁，處處與大陸為敵，處心積慮製造兩岸對立，而又聲稱所謂『對話』，對話從何而來？奉勸民進黨當局不要再玩弄這種欺世惑眾的把戲。」

作為民選領導者，我們接受蔡總統對許多政策的立場，但請把話講清楚，讓聽眾自己選擇該批該推。短短的元旦談話，卻受到內外質疑，這不是一個好的開始。還有很多人願意相信的蔡總統要珍惜自己講話的分量，言行合一，文青式嘴砲真的可以省省了。