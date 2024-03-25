科技阻礙 掃碼點餐弄半天 按錯又得重來

愈來愈多餐廳採用手機或平板點餐，這對中老年人是一大考驗；老花眼、手指不靈敏，且不會使用點餐系統，窘境百出。有銀髮族在吃到飽燒肉餐廳等了半個多小時，不見服務生端來任何肉品，忍不住詢問才知雖點了一堆菜餚，但停在最後一個關卡，根本沒按「送出」。

有網友在社群平台抱怨，到某咖啡店用餐，一名大媽聽到「加入會員立即贈送點數，累積後可抵扣消費」，就拿出手機掃了條碼，還請店員幫忙設定，結果因為信箱、帳號等資訊一問三不知，最後排隊人龍變長，店家趕緊找人支援結帳，才平息後面消費者的鼓譟不滿。

弘道老人福利基金會處長陳奐宇說，不少民眾步入中年後，對所謂科技點餐產生障礙，必須重新學習邏輯，例如利用手機點餐，點了半天不知如何進入下一步，或是點到最後不小心回到上一頁又得重來，有時螢幕字體太小，無法順利點餐，這些都成了在外消費用餐時的科技阻礙。

陳奐宇指出，六十五至七十四歲族群屬於初老期，如果就學、社經地位較高，還有機會克服數位落差，年逾七十五歲常不喜歡麻煩他人，要是沒晚輩陪同就選擇不外出消費。

對於中老年人的點餐困境，國內知名連鎖火鍋品牌業者指出，接待年長客人時一定會主動告知該店採用數位掃碼點餐，但還是會提供紙本菜單，如果長輩在點餐遇到困難，按服務鈴就有服務員協助點餐。

長者在外用餐，除了數位點餐不便，還需注意餐廳裝飾及動線，曾有銀髮族因為餐廳光線過於強烈，造成眩光、暈眩，也有些玻璃門乾淨透明讓老人撞到頭破血流；老人福利推動聯盟秘書長張淑卿認為，長者大都合併慢性病，飲食上常忌口，建議餐廳在設計菜單多考量銀髮族吞嚥能力，選擇清淡、質地較軟的食材及料理方式，但陳奐宇指出，長輩不喜歡被貼高齡者標籤，建議比照日式拉麵店菜單，消費者自行選擇拉麵「軟硬程度」，長者只需菜單勾選餐點質地軟硬程度，或是提供「食物剪」就能提高用餐興致。