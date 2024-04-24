朱立倫：死刑合憲 將造成中華民國憲政史上最大危機

37名死囚認為死刑規定違憲，聲請釋憲，憲法法庭昨天開庭辯論。國民黨主席朱立倫今天表示，如果少數即將卸任的大法官想改變死刑合憲，將造成中華民國憲政史上最大危機，民眾絕對不能接受。

王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查並停止執行，憲法法庭昨天召開言詞辯論庭，邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，討論死刑是否違憲。

朱立倫今天在國民黨中常會指出，司法院大法官竟然針對多次釋憲過的死刑合憲結果，在即將卸任前，召開憲法法庭審判，很可能做出違反絕大多數民意的做為，充分顯示這些御用大法官，一方面想改變過去3次釋憲結果，更重要的是高達8成民意反對廢死，不管從社會治安角度、長期以來民眾情感，以及法律訂定上，廢死還不到成熟的時候。

朱立倫說明，而且這是司法權力，是來自立法院的立法跟行政院的執行，包括現任法務部長都說得非常清楚，死刑合憲，相信絕大多數的立委也堅持這樣的立場，跟民意站在一起。

朱立倫提到，如果少數即將卸任的大法官想要改變死刑合憲，將造成中華民國憲政史上最大危機，司法院難道要變成太上院，超越立法院、行政院，民眾不能接受這樣的做法。

此外，監察委員針對35年前世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，約詢新北市長侯友宜。朱立倫直言，這樣東廠式、鷹犬式的做為，打擊當時只是基層員警、執行命令的侯友宜，這是一個民主國家，針對剛完成總統大選的在野黨總統候選人可以有的做為嗎。

朱立倫強調，民眾想知道的是針對疫苗、雞蛋、光電等弊案，監察院有沒有發揮功能，但現在卻針對35年前的事，約詢侯友宜，全民不能接受。

朱立倫表示，當民進黨無法掌控立法院，就用司法院、監察院，行民進黨想要完成的政治目的，要負責任的是民進黨主席、總統當選人賴清德，他要求賴清德針對司法院與監察院做為表態，不要置身事外。