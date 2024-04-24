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廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀
昨(23)日因37名死囚聲請大法官解釋死刑是否違憲，憲法法庭舉行長達5小時的言詞辯論，引發社會關注。作家漂浪島嶼在臉書粉專「漂浪島嶼--munch」引述廢死聯盟所說「死刑是殺人機器，不應該被修補，而是應該被銷毀」，反嗆「殺人兇犯不應該被修補，應該被銷毀」。
「漂浪島嶼--munch」認為廢死聯盟的套套邏輯很無理，讓他想問到底是「誰先殺了誰的」。他認為，用「任何人都沒資格結束他人生命」，放在已殘殺他人生命的死囚上，是一種反諷，破壞命題的神聖宣告。他也認為，廢死聯盟在議題設定上，簡直無視殺人，只究死刑存廢與否，「喊到讓社會心好痛！」。
他認為，若廢死運動不能在替代刑罰和補償制度上努力，讓被害家屬接受、社會釋懷，卻只是一直喊著自打嘴巴的超人價值，簡直是越走越倒退，最後就是遭到反噬。他並在另一篇臉書發文中反嗆廢死聯盟，認為若是覺得死刑是殺人機器，不應該被修補，而應該被銷毀，那他也可以說「殺人兇犯不應該被修補，應該被銷毀」。
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