快訊

德州媽媽再爆「演藝圈2豬哥也性侵」 吐2線索嘆：蠻黑暗

每年至少90億預算！王國材：TPASS月票常態繼續實施

嫌小姐醜！基隆警喝花酒還賴帳…下場慘了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

聯合新聞網／ 綜合報導
憲法法庭針對死刑存廢進行言詞辯論。圖為昔日廢死聯盟赴法務部門口抗議的標語。 聯合報系資料照
憲法法庭針對死刑存廢進行言詞辯論。圖為昔日廢死聯盟赴法務部門口抗議的標語。 聯合報系資料照

昨(23)日因37名死囚聲請大法官解釋死刑是否違憲，憲法法庭舉行長達5小時的言詞辯論，引發社會關注。作家漂浪島嶼在臉書粉專「漂浪島嶼--munch」引述廢死聯盟所說「死刑是殺人機器，不應該被修補，而是應該被銷毀」，反嗆「殺人兇犯不應該被修補，應該被銷毀」。

漂浪島嶼--munch」認為廢死聯盟的套套邏輯很無理，讓他想問到底是「誰先殺了誰的」。他認為，用「任何人都沒資格結束他人生命」，放在已殘殺他人生命的死囚上，是一種反諷，破壞命題的神聖宣告。他也認為，廢死聯盟在議題設定上，簡直無視殺人，只究死刑存廢與否，「喊到讓社會心好痛！」。

他認為，若廢死運動不能在替代刑罰和補償制度上努力，讓被害家屬接受、社會釋懷，卻只是一直喊著自打嘴巴的超人價值，簡直是越走越倒退，最後就是遭到反噬。他並在另一篇臉書發文中反嗆廢死聯盟，認為若是覺得死刑是殺人機器，不應該被修補，而應該被銷毀，那他也可以說「殺人兇犯不應該被修補，應該被銷毀」。

編輯推薦

廢死 憲法法庭 死刑 殺人

延伸閱讀

國民黨大咖傳家暴案 知情者：純屬夫妻吵架 打113者非妻子而是她

陪跑前先開房間…「黑色閃電」蔣介文傳偷吃 元配喊有證據

台股大逃殺夜盤怕爆成真 另一派網友卻大喊：追空一定大賺

英國女導遊移居台南初嚐一美食竟失眠 猛喊：天大的錯誤啊

相關新聞

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

作家臉書粉專「漂浪島嶼--munch」引廢死聯盟強調認為死刑是殺人機器，不應該被修補，而是應該被銷毀，讓他也以「殺人兇犯不應該被修補，應該被銷毀」反嗆廢死聯盟。

【專題】等待槍決？死刑存廢還有很長的路要走

台灣2020年後無死刑定讞、執行，史上首度死刑「雙零」紀錄，37名死囚未伏法，政府屢遭質疑「軟性廢死」。2023年35名死刑犯聲請釋憲，同年8月14日憲法法庭判決「連身條款」合憲...

【總編開箱】大法官欲立廢死神主牌 民意真的不重要嗎

死刑存廢議題在台灣社會爭辯20年，從以牙還牙的應報主義是否適當，討論到執行死刑能否嚇阻犯罪發生，如今辯論保障生命權及人性尊嚴，但反對廢除死刑的民意始終高達八成上下。死刑存廢不是不能討論，但行政與立法機關多年來不作為，根本沒提出廢死的配套措施與公眾討論，硬將如此重大的刑事政策甩鍋給憲法法庭，一旦憲法法庭最終做出不同於過去三次「死刑合憲」的解釋，國人不但難以接受，帳也會算到新政府頭上。

法務部：死刑是國家政策 與同婚不同

憲法法庭審理刑法死刑是否違憲案，大法官詹森林詢問法務部過去在通姦除罪、同性婚等議題上也都主張違反多數民意，但大法官仍認定...

犯保協會：9成6被害人家屬 反對廢死

憲法法庭昨開庭辯論死刑存廢，犯罪被害人保護協會律師陳淑貞主張死刑合憲。她說，訪查三年內開案的重大案件被害家屬，高達百分之...

人權會：死刑不可逆 此風險不應存在

國家人權委員會昨以鑑定機關身分，由監委高涌誠出席憲法法庭。國家人權委員會表示，國家應廢除死刑保障生命權與人性尊嚴，並修復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。