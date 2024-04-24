廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

死刑存廢議題在台灣社會爭辯20年，從以牙還牙的應報主義是否適當，討論到執行死刑能否嚇阻犯罪發生，如今辯論保障生命權及人性尊嚴，但反對廢除死刑的民意始終高達八成上下。死刑存廢不是不能討論，但行政與立法機關多年來不作為，根本沒提出廢死的配套措施與公眾討論，硬將如此重大的刑事政策甩鍋給憲法法庭，一旦憲法法庭最終做出不同於過去三次「死刑合憲」的解釋，國人不但難以接受，帳也會算到新政府頭上。

2024-04-24 05:50