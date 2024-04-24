人權會：死刑不可逆 此風險不應存在

國家人權委員會昨以鑑定機關身分，由監委高涌誠出席憲法法庭。國家人權委員會表示，國家應廢除死刑保障生命權與人性尊嚴，並修復犯罪創傷保護被害人正義。

人權會鑑定意見指出，生命權是人權的基石，多項國際人權公約均將其視為不可剝奪的最高權利。基於對人權價值之堅持，台灣已將聯合國九大人權公約陸續國內法化，各級法院判決也多有引用及參採相關國際人權規範，政府應依國際人權公約廢除死刑，制定因應措施，修復犯罪傷害，進一步保障生命權。

高涌誠代表人權會出席時表示，監察院許多調查報告顯示，死刑案件從偵查到執行階段，有侵犯人權的事實，如刑求及不公平審判。以「王信福案」為例，關鍵證據不足，之於死刑之不可逆性，此等風險根本不應存在。

高涌誠表示，人權會以國際人權公約為標準並與國際組織社群聯結，佐以國際學者專家研究，認為死刑並無嚇阻實證，依舉證責任分配，國家如無法對嚇阻作用提出公信力證明，即無法說明死刑合憲性。

人權會呼籲，廢除死刑已為人權保障的主流趨勢，並為國際法之強制規範，全球已有四分之三的國家廢除死刑。人權會衷心希望每個人的權利及尊嚴都能獲得保障，讓台灣成為亞洲的人標竿。

【記者林孟潔、王宏舜／台北報導】卅七名死囚認為生命權不可恣意剝奪，但死刑剝奪受刑人生命權，同時侵害人性尊嚴，屬於對基本權核心本質的侵害，多數民意反對廢除死刑不足以作為死刑合憲的正當理由。