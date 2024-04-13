GO！一起到大谷翔平的故鄉岩手縣奧州市 5大賞櫻名所陸續滿開

岩手的水澤賽馬場居然也有美櫻可欣賞，一年內僅於櫻花季對外開放，不容錯過。 圖：岩手縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】今年話題不斷的神級棒球選手大谷翔平來自岩手縣奧州市，當地也有美麗的賞櫻名所，目前都已花開五分，下周將陸續進入滿開狀態，推薦如下：

▲水澤賽馬場櫻花隧道。 圖：岩手好好玩官方粉絲團／提供

▍水澤賽馬場櫻花隧道

位於奧州市北上川堤防旁的「水澤賽馬場」北側，綿延著150株染井吉野櫻，彷彿櫻花隧道般置身其中，感覺浪漫無比。每逢4月櫻花開花，也是賽馬競賽開始時，此地也開放給一般遊客，看騎馬好手在櫻花樹前奔馳，別有風情。

今年開放日為4/14〜4/16，時間為9:30～16:30。4/14 (日) 9:30-14:00更能體驗在櫻花隧道的騎馬樂趣，現場由岩手縣馬術連盟的職員協助，即使第一次體驗也能很快上手。小學生以下500日圓、中學生以上1000日圓。

・位置：https://maps.app.goo.gl/AV1sKEPVbvYpnZQf8

▲水澤公園。 圖：岩手好好玩官方粉絲團／提供

▍水澤公園櫻花祭

園內共有450株櫻花，目前花開五分4/9、預計滿開4/15、櫻吹雪4/17。

・期間：4/5〜4/27

・點燈：18:00-21:30

・交通：JR水澤站徒步10分鐘

・位置：https://maps.app.goo.gl/tJ2pd6qjBtBYkgw8A

▲歷史公園江刺藤原之鄉。 圖：岩手好好玩官方粉絲團／提供

▍歷史公園江刺藤原之鄉：

園內共有250株櫻花，預計花開五分4/11、滿開4/15、櫻吹雪4/19。

・位置：https://maps.app.goo.gl/DEqP9bSUWTXCXGRL7

▲江刺櫻花祭。 圖：岩手好好玩官方粉絲團／提供

▍江刺櫻花祭

花祭期間在奧州市的賞櫻名所〜舊岩谷堂共立病院（明治記念館）、館山史跡公園、源義経供養塔等地，可邊散步邊賞櫻。晚上從17點亮燈到23點，可盡情欣賞夜櫻，感受跟白天不同的櫻花風情。

・期間：2024/4/6 (六)〜5/6 (一)

・如何前往：JR水澤江刺站開車約15分鐘（館山史跡公園）／JR水澤江刺站開車約10分鐘（舊岩谷堂共立病院）

・位置：https://maps.app.goo.gl/co6Wte5et5aYvctM9

▲膽澤水鄉櫻花祭。 圖：岩手好好玩官方粉絲團／提供

▍膽澤水鄉櫻花祭

國道397號的櫻花隧道以「櫻花迴廊」聞名，綿延不絕的600株櫻花樹是春天最動人的風景，年年在此舉辦「膽澤水鄉櫻花祭」。櫻花迴廊將從開花起8天內夜夜點燈，時間為 18:30～20:30。

・期間：2024/4/12 (五)〜4/23 (二)

・會場：徳水園特設會場、膽澤案内所旁

・櫻花祭園遊會活動於4/13 (六) 正午～15:00舉辦

・如何前往：JR水澤站開車約20分鐘

・位置：https://maps.app.goo.gl/nP3hHDHccWeKRvcC9

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