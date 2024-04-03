名古屋獨有風格！市內景點「久屋大通公園」 City Walk感受城市藝文樂Chill

（圖片提供：久屋大通公園）

位於東京與大阪之間的名古屋，是日本中部的一大城市也是重要交通樞紐，更以美食與獨特的早餐文化為人津津樂道。名古屋是個有趣的地方，有人說它很無聊，卻有人對它格外情有獨鍾。擁有如名古屋城這樣的歷史景點，有許多大型的百貨公司，也有如大須商店街那樣日本特色的購物地等，名古屋是喜歡走讀城市的朋友們不容錯過的一座城市，有著專屬於它的獨特步調——那絕對是不同於東京與大阪的另一種風格，而我們這次準備來介紹的久屋大通公園，就是形塑這獨特氛圍的重要景點之一。

（圖片提供：久屋大通公園）

同樣有以電視塔作為地標的久屋大通公園，總不免讓人聯想到札幌的大通公園，然而它將商業購物、美食、藝文與休閒育樂相結合的複合形式，加上是在新型肺炎期間開幕，也讓人想起東京澀谷的MIYASHITA PARK宮下公園。

作為一座新興的城市公園，久屋大通公園究竟有哪些好玩好看的呢？下面這就告訴你。

（圖片提供：久屋大通公園）

疫情後有去過東京旅遊的朋友，或許已經有去過位於澀谷的MIYASHITA PARK宮下公園，那裡面進駐有包括吉卜力的美食休閒品牌GBL等日本特色品牌店鋪、LV、GUCCI等精品品牌，有藝廊書店、飯店等，更有非常有特色的空中花園。而說巧不巧，和東京的MIYASHITA PARK宮下公園在同年開幕的名古屋久屋大通公園Hisaya-odori Park，亦與之一樣已成為所在都市的人氣之所，不僅受到當地居民的歡迎，亦受到海外遊客的關注。

以中部電力MIRAI TOWER（舊名古屋電視塔）為「靠山」的久屋大通公園，距離名古屋站及人氣觀光景點名古屋城都只有10分鐘車程。公園境內進駐了來自日本各地的優質品牌店鋪，包括時尚服飾精品、運動用品及美食餐廳等，共35家，更不時會舉辦各種市集、瑜珈、慢跑等運動活動或音樂藝文表演，彷彿能讓人感受到名古屋的Chill感。久屋大通公園主要可分為4大區域，每個區域都擁有其特色，逛起來亦十分有樂趣。

久屋大通公園Hisaya-odori Park

地址：愛知県名古屋市中区丸の内３丁目ほか

大眾交通：

地下鐵 久屋大通站

名鐵瀨戶線 榮町站

地下鐵 榮站，北口出站即達

官方網站

（圖片提供：久屋大通公園）

（圖片提供：久屋大通公園）

和札幌大通公園一樣呈現帶狀，久屋大通公園最靠近名古屋城一側的區域，名為櫸樹廣場（ケヤキヒロバ），以綠意盎然的樹木與草地為主，宛若是一個可親近森林、了解森林的空間。它不僅僅是單純適合大家休閒放鬆的地方，更每週定期舉辦公園瑜珈，每月10日還定期舉辦公園市集，販售新鮮的農產品、食品、甜點、飾品、生活雜貨等，甚至會有一些大型的戶外電影播映會、運動等社區活動等。不僅如此，這裡還設有兒童遊樂區，可說是大人小孩都能放鬆休閒的地方。

ZONE 1櫸樹廣場（ケヤキヒロバ）

地址：愛知県名古屋市中区丸の内３丁目５ 久屋大通公園內

相關活動

○PARK MORNING YOGA○

活動時間：基本每週四 8:30～9:30（8:20～入場）

參加費用：1000日圓（當日付現）

預約網頁 3月｜4月

○Hisaya market久屋市集○

活動時間：基本每月10日 11:00～15:00

（圖片提供：久屋大通公園）

在櫸木廣場旁的青草地廣場，是個綠意與現代建築和藝術融合的公園空間，不僅種植了多種植物，營造出城市綠洲感，更設有隨著季節更換的藝術裝置，在休閒散步的同時，又能遇見一些特別的藝術設計，啟發特別的生活靈感。

（圖片提供：久屋大通公園）

（圖片提供：久屋大通公園）

不僅如此，這片綠意盎然的區域中，進駐了不少來自世界各地的人氣餐廳及咖啡店。散步之餘若想坐下來休息，又或者是想要慢慢的感受這愜意的氛圍，到餐廳或咖啡坐坐會是個不錯的選擇。

（圖片提供：久屋大通公園）

若喜歡藝術、咖啡及美食，那麼青草地廣場這一區可是不容錯過的地方。

ZONE2 青草地廣場（シバフヒロバ）

地址：愛知県名古屋市中区丸の内３丁目６

（圖片提供：久屋大通公園）

就在中部電力MIRAI TOWER前身為舊名古屋電視塔，而在塔前的廣場，便命名為「電視台塔廣場」。這裡是個以運動社交為主題的戶外空間，讓喜歡運動的人可以因為運動而相聚。

（圖片提供：久屋大通公園）

不僅有一些主題運動活動，電視塔廣場有時還會舉辦其他如星期五限定的夜市等特別活動。更重要的事，就算是沒有活動的時間，這個場地也是不少各式同好交流的聚集所。也正因為是同好交流之所，大家各自都帶著對特定事物的「愛」聚集，因此「能量」格外強大（笑），有興趣的朋友可以親自到現場看看。

ZONE3 電視塔廣場（テレビトーヒロバ）

地址：愛知県名古屋市中区錦3丁目5

（圖片提供：久屋大通公園）

（圖片提供：久屋大通公園）

在中部電力MIRAI TOWER另外一側的廣場——水岸廣場，擁有高達80公尺噴泉，白天閑靜，夜晚則有夢幻的點燈夜景可賞，不僅是約會和夜晚散步的好去處，更吸引不少攝影愛好者前來拍攝。

（圖片提供：久屋大通公園）

除了平日的夜景外，在冬天更有季節限定的冬季點燈活動，能見到比平時更盛大更夢幻的夜景，美到讓人忘記冬天的寒冷，也是屬於名古屋獨一無二的冬日風景。

ZONE4 水岸廣場（ミズべヒロバ）

地址：愛知県名古屋市中区錦3丁目15−13

名古屋市內的久屋大通公園很Chill，而名古屋市內市外還有更多好吃好玩的。下面就分成觀光和美食來介紹給大家！

名古屋自由行其他景點推薦

說起名古屋的觀光景點，大多數人第一個想到的莫過於名古屋城。與大阪城、熊本城並列為日本三名城，名古屋城過去曾經是戰國名將織田信長的居城，並一度傳說也是織田信長的出生地，儘管近年來史學界又有改變說法，卻依然不減名古屋城的人氣，畢竟到了江戶時代，名古屋城更是德川家康用來牽制大阪的豐臣家的要塞。

如今的名古屋城四季景不同，春季是名古屋市內的梅花和櫻花名所，秋天也有紅葉可賞，初夏時有繡球花，夏天有時候會有夏日祭典等，而城周圍有設置散步道。步行其中，若遇到特別活動的話，還可能會見到「忍者」喔。

名古屋城

地址：愛知県名古屋市中区本丸1−1

開放時間：9:00～16:30

公休日：12/29～31、１/1（年末年始共4天）

門票：一般 500日圓｜國中生以下免費

大眾交通：

地下鐵名城線 名古屋城站，7號出口出站，步行5分鐘。

名鐵瀨戶線 東大手站，步行15分鐘。

官方網站

如果上面介紹的久屋大通公園讓你很中意，那麼同樣位於名古屋市內的則武之森應該你也會喜歡。位於名古屋車站10分鐘腳程左右的「則武之森」，是個結合城市綠地公園，並活用於1904年誕生的世界知名日本陶瓷公司Noritake則武的本社工廠百年遺跡，打造出餐廳及博物館等的複合型公園設施，是不少人、尤其是喜歡陶瓷器皿的朋友們到到名古屋會想走訪的地方。再加上裡面有AEON永旺夢樂城名古屋則武花園進駐，逛街購物也很方便。

此外，日本汽車大廠TOYOTA的豐田產業技術紀念館，也是名古屋人氣景點之一，畢竟在那裡能見到豐田的開發歷史，並觀摩許多復古車款或最新車款，值得愛車人士前往。

AEON Mall Nagoya Noritake Garden 永旺夢樂城名古屋則武花園

（イオンモール名古屋則武ガーデン）

地址：愛知縣名古屋市西區則武新町3-1-17

營業時間：（全年無休）

永旺夢樂城專賣店街 10:00 - 21:00

美食廣場 10:00 - 21 :00

Garden Dining 11:00 - 22:00

Garden Restaurant11:00 - 22:00

永旺STYLE 8:00 - 22:00

※ 部分店鋪營業時間可能有所不同。

大眾交通：

JR名古屋站出站，步行12分鐘左右。

地下鐵東山線 龜島站2號出口出站，步行5分鐘。

官方網站（繁體中文）

豐田產業技術紀念館（トヨタ産業技術記念館）

地址：愛知県名古屋市西区則武新町4丁目1−35

開館時間：9:30～17:00（16:30最後入場）

門票：一般500日圓｜國高中生300日圓｜小學生200日圓

大眾交通：名古屋本線 榮生站下車，步行3分鐘。

官方網站

今年又有新園區開幕的吉卜力樂園，相信是不少人來到名古屋的原因——作為吉卜力工作室的粉絲，到吉卜力樂園朝聖可說是到日本中部旅遊時重要的待辦事項。吉卜力公園內重現了不少旗下作品中的經典場景，讓大家能真正「走進」吉卜力的世界，大人小孩都不亦樂乎。

當然，吉卜力樂園內還能觀賞到吉卜力工作室製作的特別短片電影，還有會讓粉絲們失心瘋的紀念品商店，以及各式和吉卜力作品有關的美食。JAPANKURU之前有寫過一篇吉卜力樂園之吉卜力大倉庫的遊記，有興趣可以參考看看我們的文章！

吉卜力樂園（ジブリパーク）

地址：愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1内 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)

營業時間：

平日 10:00～17:00

假日 9:00～17:00

官方網站

除了吉卜力樂園外，名古屋周邊的旅遊資源還蠻豐富的——日本中部好玩好看的地方還真不少，像是著名的世界文化遺產白川鄉、日本三大溫泉之一的下呂溫泉、伊勢神宮，能欣賞北阿爾卑斯山絕景的新穗高纜車等。我們之前有整理過一篇從名古屋出發的中部自駕遊景點推薦，有興趣的朋友可以參考看看。

更多關於名古屋市內的景點，可以參考我們的名古屋一日遊私房推薦！

名古屋自由行美食推薦

名古屋作為美食之都還是頗有名氣，為人津津樂道的鰻魚飯三吃（ひつまぶし）、味噌炸豬排（味噌カツ）、炸雞翅（手羽先）、小倉吐司等都是值得一嚐的品項，而如果有興趣，還可以試試看來自名古屋的、台灣沒有的台灣拉麵。（笑）另外，在名古屋吃早餐也是不容錯過的當地文化體驗。

城市旅遊的樂趣之一，在於散步感受各大城市的不同氛圍。無論是這次重點介紹的久屋大通公園，還是你可能已經知道的則武之森、名古屋城、大須商店街等，都是品味名古屋這座城市值得一訪的景點。下一趟到日本中部旅遊時，規劃一兩天在名古屋市內悠閒度過，或許會是個不錯的提案。

更多日本旅遊與生活相關情報，可以Follow臉書粉絲團JAPANKURU日本酷樂，又或者是IG喔。

延伸閱讀：東京迷你世界博物館 讓大人小孩都瘋狂的微型國度

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」