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直飛「秋田美人」故鄉！ 好水好米釀好酒　城下町建築群歷史懷古

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：田欣雲】

雪紛飛，白了秋田的山頭與原野，待冬去春來，消融積雪將化作潺潺流水，再湧出滋潤大地，生養萬物。有道是「一方水土養一方人」，日本東北秋田縣正是文人墨客筆下「秋田美人」的故鄉，人們都說這兒的水好，從鳥海山、白神山地、奧羽山脈等名山匯流的湧水，孕育好米、釀得好酒，所以能養成身材姣好、皮膚白皙的秋田美人。

▲秋田的雪景
▲秋田的雪景

在秋田機場領完行李，朝入境大廳走去，當電動門開啟的剎那，千萬別被面惡心善的「生剝大神」和熱情的迎接隊伍嚇到了！只見當地觀光單位一面揮舞國旗、一面遞上迎賓小禮，歡迎直航旅客大駕光臨。台灣遊客之前想到秋田旅遊，得先搭機飛抵青森、山形、仙台甚至東京，再轉乘電車前來；在台灣虎航開啟「台北-秋田」每週兩班直飛後，可省去不少舟車勞頓時間，玩得自然更盡興。

▲秋田機場迎賓
▲秋田機場迎賓

上午8點半從桃園機場出發，日本時間中午左右降落秋田，大概還有半天時間玩樂，建議可安排到離機場約1小時車程的角館一遊。有「陸奧小京都」美稱的角館武家屋敷街道，擁有4百多年歷史，兩旁曾是武士家聚集的城下町，被日本政府選定為重要傳統建築群，如今搖身一變，成了秋田知名的賞櫻勝地，每到春天繁花盛開季節，粉色如瀑布般的枝垂櫻與宅第外的黑色圍牆相映成趣，煞是好看！這回在冬季到訪，雖然街景看上去稍嫌蕭瑟，卻不妨礙遊人逛街、血拚的雅興。

▲角館武家屋敷百年建築
▲角館武家屋敷百年建築

▲角館武家屋敷
▲角館武家屋敷

喜愛欣賞傳統工藝的旅人可去角館樺細工傳承館，看駐館職人現場展示手藝；想探究武家宅邸風華的，可參觀占地三千坪的「角館歷史村 青柳家」，穿過上級武士家才能建造的藥醫門，映入眼簾的是一幢兩百年歷史的主屋，這棟綠苔爬上茅草屋頂的古宅，是全日本現有保存最好的武士家屋之一，其他館舍還有武器庫房、道具館、花園、解體新書紀念館等，武士使用的珍貴武器、鎧甲真品應有盡有，還提供頭盔試戴與抬轎體驗；想挑幾件特色伴手禮回台餽贈親友，不妨來創業170年的在地醬油品牌「安藤釀造」尋覓，無論滋味濃郁的家傳醬油、清甜回甘的生醬油，或使用秋田酵母發酵的減鹽版「藏歲月」味噌，都是純正的角館風味。

▲百年釀造醬油
▲百年釀造醬油

告別角館，前往同在仙北市的「秋田藝術村(あきた芸術村)」，這裡不僅提供溫泉宿泊，裡頭還有小劇場、Warabi劇場、森林工藝館、田澤湖啤酒廠等豐富設施，其中小劇場每天帶來兩場匯集秋田傳統樂舞、太鼓演奏和竿燈表演的演出，席間，主持人還順道介紹起用自家金牌獎小麥啤Tazawako Weizen為底，並添入龍角散的「龍角散啤酒」，原來啊，龍角散的故鄉就在秋田，是當年秋田藩家醫研製的家傳處方！真是長知識了。

▲秋田藝術村
▲秋田藝術村

　

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