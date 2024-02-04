不只有河津櫻！在靜岡伊豆感受「寒櫻」綻放的早春魅力
【旅奇傳媒/日本部報導】靜岡伊豆不只有河津櫻，還有早開櫻花品種「寒櫻」！迎接早春，1/20為一年之中最冷的節氣「大寒」。栽植在 NEW YORK LAMP MUSEUM＆FLOWER GARDEN 的寒櫻也在這天開花了！
寒櫻是寒緋櫻和山櫻的交配品種，1973年栽植以來，目前在伊豆半島城崎海岸已有約100株，淡紅色花朵比染井吉野櫻顯得更要來得粉艷、色彩嬌麗，通常在1月上旬綻放、2月上旬凋零長出綠葉。寒櫻開花時會有許多綠繡眼小鳥飛來。可以靜靜欣賞牠們吸吮花蜜的可愛姿態。目前全體寒櫻已開花超過6成，即將迎來滿開美景。同時樹叢蘆薈也正綻放橘色花朵，襯著粉櫻又是另一種繽紛的早春風光，不容錯過。
╲NEW YORK LAMP MUSEUM＆FLOWER GARDEN╱
・如何前往：JR熱海站搭JR伊東線前往伊東車站，再轉搭伊豆急行線前往伊豆高原車站，下車後搭乘東海巴士約9分鐘即達。
・營業時間：11〜2月 09:30-16:00（最晚入園時間 15:30）
3〜10月 09:00-17:00（最晚入園時間 16:30）
・門票：中學生以上平日1500日圓、週末假日1600日圓。
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