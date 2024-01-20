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日本佐渡島夢幻二日巡禮！ 體驗神隱少女「盆舟」 尋找宮崎駿眼中的世界

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-施宛兒 waner

跟著 施宛兒 waner 於 2023-12-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 新潟港万代島フェリーターミナル ウィラーエクスプレス発着場、佐渡｜快適なプライベートホテル Lake Front House Aozora、迴轉壽司 弁慶 佐渡本店。

來佐渡島尋找宮崎駿眼中的世界吧！

第 1 天

新潟港万代島フェリーターミナル ウィラーエクスプレス発着場 | 1 小時

|新潟港|

到佐渡島有2個選擇，快船與郵輪，快船大約1小時20分鐘會到 價錢7000日圓，渡輪2小時半會到，價錢3000日元起（有不同艙等可選擇）

我這次由這裡搭快船出發至佐渡島，每天的航班數量以及時間都有所不同，出發前建議查詢一下。

佐渡｜快適なプライベートホテル Lake Front House Aozora | 2 小時

|Lake Front House Aozora|

這家是讓我最感動的一家旅店！

讓我在異鄉也感覺到滿滿的人情味

屋主非常用心的對待每一位客人，讓每一位到民宿的人都覺得有種回到家的舒適感，

連當地的氣候，汽船是否行使，也幫我很用心的查，這細節真的讓我很感動！

這裡的環境非常非常大！適合家人或是一群朋友一起旅遊！

可以ＢＢＱ之外還可以划船！

有美國電影中的樹屋可以眺望遠方美景！

訂房請至他們ig，或是airbnb

迴轉壽司 弁慶 佐渡本店 | 1 小時

｜迴轉壽司 弁慶 佐渡本店｜

來佐渡島必吃的迴轉壽司店！這裡的食材有別一般迴轉壽司！

可以說是非常特別。像是不曾出現過的食材鱈魚、銀魚等等的在這裡都會出現在旋轉台上。

選轉台上與選單上的菜品完全不同，菜單是常態菜品，

而迴轉台上的菜品是根據當日所拿到的海鮮去製作的。

佐渡｜快適なプライベートホテル Lake Front House Aozora | 2 小時

|Lake Front House Aozora|

晚上回到民宿好好休息～

這裡很寬廣，夜晚也可以欣賞滿天星空，真的很棒。

第 2 天

佐渡｜快適なプライベートホテル Lake Front House Aozora | 2 小時

|Lake Front House Aozora|

起床後，可以吃民宿主人為我們準備好的早餐

佐渡島當地產優格以及起司，

配上他們親手種植並烘焙的咖啡豆，感覺到被關愛滿滿的早晨。

"盆舟"力屋觀光汽船 | 20 分鐘

｜"盆舟"力屋觀光汽船｜

在這裡可以體驗盆舟，也就是神隱少女當中，她們所划的圓型盆。

佐渡島的盆舟文化從江戶時代開始存在，島上的漁民將圓形洗衣盆改造而發明了盆舟，

方便使他們捕魚而使用。

Kitazawa Terrace | 1 小時

｜北沢Terrace｜

位於北澤浮游選礦場遺址旁的咖啡廳，這裡擁有礦山景第一排的美景，

欣賞礦場遺址的同時，這裡的餐點，也全部與佐渡金山有關喔！

帶有金箔的山形咖哩，是以佐渡金山的形狀去製作，

漢堡排則是使用佐渡自產的和牛製作，漢堡肉軟嫩，醬汁濃香，吃完整份也不會膩口！

飯後再來一杯抹茶，上方的圖案是佐渡特有的『朱鷺』，以及金山，

非常的可愛！抹茶也濃郁香醇。

北澤浮游選礦場遺址 | 30 分鐘

｜北沢浮遊選鉱場跡｜

近代遺產的象徵“東洋第一的浮遊選礦場”

北澤地區密集了很多如發電廠以及濃縮機等等，為礦山現代化做出貢獻的設施群（日本國家史跡）。

是世界上最早成功的在銅的製造過程中使用浮游選礦技術，並應用到金銀提取中，使浮游選礦法在金銀提取中實用化。根據戰時的增產計畫，大規模地投資了設備，1個月能處理50，000噸以上的礦石，堪稱“東方第一”。

佐渡金山 | 3 小時

｜佐渡金山｜

是一座位於日本新潟縣佐渡市的金礦。此礦中產出的礦石主要成分為被稱為「銀黑」的石英。

「佐渡金銀山遺跡群」，目前正在努力申請為世界遺產。

在這裡可以看到到許多採礦模擬的情境展示，並且有許多歷史的遺跡可以上賞，

另外有可以試試看拿出箱子中的金條挑戰。

Ryokan浦島 | 1 小時

｜Ryokan浦島｜

對於這家飯店我給他們一個評價，『被飯店耽誤的超完美餐廳』！

飯店環境整體很棒，房間寬廣，浴場漂亮舒適，但是！！！

這家最強的是他們的餐點！

每一道餐點0失敗！連我這嘴刁吃貨我都從頭稱讚到尾！實在太驚人！

我吃過的米其林餐點都沒有讓我這麼驚訝過，從視覺到味覺，每道餐點的設計，簡直完美！

可以說是我人生吃過最好吃的一餐（沒在開玩笑

重點是住宿加這等級的餐點一點都不貴！我還覺得太便宜！

驚訝的是，連早餐都非常精緻漂亮，從晚餐到早餐全部選用佐渡當地盛產食材，

每到吃得出食材得新鮮與廚師的用心。我給予我人生最高評價的法餐！大推！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：【日本-佐渡島】吉卜力的夢幻二日遊巡禮

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壽司 金山 早餐

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