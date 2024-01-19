最愛泡溫泉的猴子！ 日本長野縣「地獄谷野猿公苑」 獼猴專屬溫泉勝地

爽快感Max的重機型雲霄飛車在今年的夏天正式登場，是富士急樂園睽違了12年的全新大型遊樂設施，主打的就是一個飆車的爽感，以重機為造型設計，讓遊玩者手能夠抓在握把上，就好像是自己在騎一樣，給人滿滿的科技

2023-09-30 15:00