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最愛泡溫泉的猴子！ 日本長野縣「地獄谷野猿公苑」 獼猴專屬溫泉勝地

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看猴子們泡在露天溫泉好舒服的可愛模樣，讓人忍不住想要直按快門！　圖：Tripadvisor株式會社／提供
看猴子們泡在露天溫泉好舒服的可愛模樣，讓人忍不住想要直按快門！　圖：Tripadvisor株式會社／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】猴子也愛泡溫泉～長野縣北部的「地獄谷野猿公苑」，自1964年開園以來，作為能近距離觀察野生獼猴生態的場所，年年吸引20萬名以上的旅人前來朝聖。而且根據統計，看猴子泡湯可是海外旅客心目中的日本冬季體驗活動首選。

「地獄谷野猿公苑」一年之中有將近4個月都覆蓋著白雪，冬季低溫經常低於零下10度，因此有不少野生獼猴會來此泡湯取暖。看著獼猴們泡在露天溫泉閉眼享受的萌樣，真的讓人忍不住直呼可愛。同時也無須擔心自己拍照技術不佳，因為滿坑滿谷的野生猴子完全不怕人，跟奈良小鹿一樣自在穿梭人群中，甚至直接靠在木欄杆上一動不動讓遊客拍得過癮，實在是非常有意思！

<長野．地獄谷野猿公苑>

・交通：JR長野站搭乘往志賀高原的急行巴士至雪猴公苑站，徒步約35分鐘

・地址：長野県下高井郡山ノ内町大字平穏6845

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泡湯 溫泉 奈良

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