和紙飾物、輕柔織品、打卡名所、嚴選小物 最簡約的時尚品味在山梨

山梨縣有好山好水好物產。 圖：JR TIMES／提供

從東京都的新宿車站搭乘JR中央本線，約1.5小時車程即可前往山梨旅遊。山梨縣八成為山地且被高山圍繞，南有日本第一高峰－富士山、西臨南阿爾卑斯山脈的赤石山脈，北屬八岳山系，東接奧秩父山地。境內還擁有絕好風景的富士五湖，當地盛產葡萄和水蜜桃，更有「紅酒之縣－日本葡萄酒故鄉」美稱。

山梨縣的好山好水成就天然美景與富饒物產，深厚的歷史文化呈現在傳統技藝產品之上，唯有實地造訪，才能體會日本地方的真切之美。

除戰國大名武田信玄領地而聞名，現為縣廳所在的甲府之外，鄰近富士山麓擁有逾千年的紡織歷史的富士吉田，近年因許多年輕設計師和職人進駐，更加吸引喜愛時尚設計或布織藝品的遊客造訪。這次為大家整理介紹，當地受歡迎的特色小物，作為下次搭乘鐵道前往旅遊時的購物參考。

打卡名所：富士吉田本町通的富士山景色。 圖：JR TIMES／提供

▲精緻小店販售和紙製造的各式各樣精美雜貨。 圖：JR TIMES／提供

現在，就利用「JR東京廣域周遊券」來趟山梨縣鐵道小旅遊吧！可以在連續3天內，不限次數免費搭乘指定區間內的JR東日本集團及其他鐡道公司的列車，其中包含了富士山河口湖一帶的富士急行線，以及可以抵達山梨市、甲府市一帶的中央本線，一張交通票券在手旅遊無煩憂。

▲利用「JR東京廣域周遊券」從新宿搭乘直達特快「富士回遊」前往富士吉田市與河口湖。 圖：JR TIMES／提供

嚴選小物／山梨縣自然素材研製 永續時尚穿搭飾品

「和紙」為日本的傳統技術生產的一種紙類，於2014年被聯合國教科文組織列入無形文化資產。比起一般紙張纖維較長，雖輕薄但強韌、且使用壽命較長，常被用於日本畫、日式拉門隔窗…等。

山梨縣這個區域由於擁有豐富翠綠的自然景觀及良好的水質，環境上相當地適合造紙，從平安時代開始就是和紙的產地，已延續了千年之久。當地的和紙品質良好，宛如美人肌膚般美麗，被稱為「肌吉紙」，在戰國時代時被獻給武田家、江戶時代時獻給德川家作為「御用紙」使用。

▲山梨縣翠綠自然與良好水質，成就和紙製造環境。 圖：JR TIMES／提供

到了今日，和紙經過職人的巧手與設計師的巧思，轉化成具簡約時尚感的飾品。接者，介紹三款日本名師設計、精工細作，以日本山梨縣自然素材研製的高品質配飾。

【SIWA和紙隨身小包】

曾被獲頒「英國王室藝術協會」的稱號且獲獎無數設計師深澤直人，利用製造商「大直」所開發遇水也不易破，相當耐用的和紙「naoron」揉捏出皺褶質感，發想出能展現親近感的日用品設計。「SIWA | 紙和」這個品牌名稱，包含紙的「皺褶」（日文讀音爲 Siwa），以及倒著唸「和紙」（日文讀音 Wasi）的雙重涵義。運用精心製作和紙，並將其如皮革一般，一張張仔細地縫製成物品。

一款整體重量僅有50ｇ，在大小上能輕易收納日本文庫書及手機等隨身物品的小包包，背帶部分可自由地調整長度，不論是逛街還是戶外活動都相當適合背上它外出。使用的材質是帶有和紙質感，用濕卻也不易破，相當耐用的「Re naoron（Hard naoron）」。可以清洗，並且隨著使用次數的增加，材質本身的和紙質感也會更有風韻，是款能長久使用並享受其隨時間變化的包包。

▲多色系SIWA和紙隨身小包。 圖：JR TIMES／提供

【AYUKO HISHIKAWA Paper Accessory fuji 耳環（單耳）】

設計師 AYUKO HISHIKAWA 在紐約 NY 以帽子設計師進行藝術活動，製作的頭飾多次被 VOGUE 等時尚雜誌推薦介紹。耳環主體使用材料為製造商「大直」的「Re naoron（Hard naoron）」和紙，其使用帝人富瑞特株式會社所開發，由回收寶特瓶纖維「ECOPET®」所調製的環保永續和紙。製程上採用和紙正統的作法，其特性是讓素材帶有和紙質感的同時，耐用且遇濕也不易破。

「AYUKO HISHIKAWA Paper Accessory」是山梨縣和紙製造商「大直」與帽子設計師 Ayuko Hishikawa，以「只要戴上它，就能讓心情變得華麗輕盈的飾品」的理念，所共同打造的和紙飾物品牌。

「藤花」為日本原生花種，自古以來就很貼近日本人的生活之外，還被比喻成宛如身著振袖和服的女性，是種嫻淑優美的花。此次選品是以嫻淑優美的日本原生花種・藤花為意象設計的耳環，運用和紙材製，由日本職人一個一個手工製作而成，讓飾品展現出宛如真花般精緻細膩的模樣。

▲藤花造型嫻淑優美的耳環。 圖：JR TIMES／提供

【Watanabe Textile linen cupro stole】

設計師渡邊龍康不只具有建築、攝影、藝術相關的創作經歷，還是富士吉田市渡邊織物第3代傳人。並以大自然的素材為中心，持續追求織品能開創的新可能性。除了是許多品牌的布料供應商外，所主導經營織物品牌「Watanabe Textile」，從設計到紡織布品的過程都親自參與。

這款兼具亞麻恰到好處的硬挺質地及銅氨絲富有彈性質感的披肩，分長版、短版兩尺寸以及「櫻花粉・嫩葉綠・靛藍」3種顏色。基於設計師渡邊龍康先生「想要製作出宛如湖泊般的商品」的理念所製作，湖的中心看似什麼都沒有，但其實全部都蘊含在其中。不會過於強調，簡約卻有存在感，整體耐看又散發著個性氛圍。

▲簡約耐看散發韻味的織品。 圖：JR TIMES／提供

《JR TIMES》為東日本旅客鐵道路株式會社（JR東日本）所擁有及管理營運的數位媒體平台，集結了鐵道消息、日本流行資訊…等旅遊情報，以及日本各地嚴選並在台灣地區獨家販售的商品。

參閱》》鐵道紀行／旅遊札記 https://www.jrtimes.tw

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野