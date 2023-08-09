夏日絕景！ 日本千葉知名景點母親牧場「桃色吐息」 現正是最佳觀賞期

位於靜岡縣最東邊的熱海，與神奈川縣相連，也可說是自東京來到伊豆半島的玄關口，自古以來便是著名的溫泉地，與大分縣的別府溫泉、和歌山縣的南紀白濱溫泉並稱為「日本三大溫泉」。關於熱海溫泉的起源傳說眾多，最早

2023-06-24 14:30