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夏日絕景！ 日本千葉知名景點母親牧場「桃色吐息」 現正是最佳觀賞期

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「桃色吐息」花海與夏季同步登場！規劃日本關東貼近自然之旅不可錯過排入行程內。　圖：母親牧場／來源
「桃色吐息」花海與夏季同步登場！規劃日本關東貼近自然之旅不可錯過排入行程內。　圖：母親牧場／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本千葉縣知名親子景點「母親牧場」位於房總半島中心地帶，距離成田國際機場車程約80分鐘，是結合親近動物、體驗餵食、欣賞花卉、採摘水果等魅力的複合式設施，境內同時也具備遊樂區與餐廳，相當適合親子遊客大玩特玩一整天。

▲遊客能蹲在花海小徑間拍照，享受被桃色吐息360度包圍的夢幻氛圍。　圖：母親牧場／來源
▲遊客能蹲在花海小徑間拍照，享受被桃色吐息360度包圍的夢幻氛圍。　圖：母親牧場／來源

每年7月上旬～9月下旬為「桃色吐息」的最佳欣賞期，花之谷區域內5,000平方公尺左右的腹地栽有約2萬株，桃紅色花海一望無際相當壯觀。桃色吐息以俗稱為矮牽牛的碧冬茄經過當地園藝師與千葉大學共同研究後改良而來，也使得賞花期間能長達2個月之久。

▲母親牧場自2014年開始栽種桃色吐息花海，為夏季必看特色。　圖：母親牧場／來源
▲母親牧場自2014年開始栽種桃色吐息花海，為夏季必看特色。　圖：母親牧場／來源

花季期間不光眼睛賞花，牧場也同步推出以花海為靈感，結合草莓打造出粉嫩外觀的期間限定甜點「桃色冰淇淋」可嘗鮮。 規劃遊程推薦預留半天至一天時間，好好感受母親牧場的動物、花卉與體驗活動，好天氣時甚至還能遠眺富士山或是東京灣，將多重美景一次收集！

▲母親牧場境內玩法眾多，遊客能參加場內遊程巡遊，或是挑戰體驗、欣賞表演秀等。　圖：母親牧場／來源
▲母親牧場境內玩法眾多，遊客能參加場內遊程巡遊，或是挑戰體驗、欣賞表演秀等。　圖：母親牧場／來源

◎ 千葉縣 母親牧場

．桃色吐息最佳賞花期：7月上旬～9月下旬

．開放時間：平日9：30～16：30、假日9：00～17：00

．門票：成人1,500日圓、4歲～國小生800日圓。

．交通：JR君津站搭乘公車約30～40分鐘。或JR佐貫町站搭乘公車約25分鐘。

．地址：千葉縣富津市田倉940-3

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