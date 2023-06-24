大人溫泉旅提案！ 「JR Pass伊豆熱海行」打卡景點篇：花園賞花、美術館、沙灘海邊

位於靜岡縣最東邊的熱海，與神奈川縣相連，也可說是自東京來到伊豆半島的玄關口，自古以來便是著名的溫泉地，與大分縣的別府溫泉、和歌山縣的南紀白濱溫泉並稱為「日本三大溫泉」。關於熱海溫泉的起源傳說眾多，最早可追溯到奈良時代，而到江戶時代，更成為幾代德川幕府將軍們喜愛的溫泉療養地。將軍們不只在當地設立了御用的療養所，更賦予熱海溫泉可「裁判」當時全國溫泉地排行榜（溫泉番付）的特權地位，同時打響了熱海溫泉於日本國內的知名度。

從江戶、明治、大正、昭和、平成到現在的令和，近代的熱海彷彿是日本近代發展的縮影，和日本經濟一起成長起飛、泡沫化，然後走到今日，彷彿是個經世且有故事的長者，有著歲月洗練過後的韻味，並依然有著怡人的風景。無論是春時早開的梅花或櫻花，還是定期會舉辦的海上煙火大會，都是熱海的觀光名物，而傍海的市內多丘陵地高地，更造就了許多可以眺望美麗海灣，且拍起來特別美的景點。

1982年創立的熱海美術館，在開館36年之後，為室內展示空間及設備更新再改建，進化成如今的「MOA美術館」。其中展示大廳及一些展示空間的設計，是由在國際也十分活躍的日本現代藝術家——杉本博司，以及建築師——榊田倫之共同主理的「新素材研究所」所操刀。位於高地上的MOA美術館，自主大廳望出去，能見到一幅180度全景的海景，還能盤點初島、伊豆大島、房總半島、三浦半島等。

自美術館入口到本館，高低差達60公尺，主要以7座手扶梯相連，總長200公尺左右。手扶梯側的部分牆壁及途中的圓形大廳的廳頂，有色彩斑斕的萬花筒投影藝術作品，其中以直徑達20公尺的圓形大廳為最，館內的名作之一。這巨大的萬花筒出自日本藝術家夫婦依田滿・百合子，而廳內流淌著日本知名鋼琴家中村由利子作曲的優美旋律，營造出格外夢幻卻令人心靜的空間。

MOA美術館館藏有包括許多東亞一帶的珍稀畫作及藝術雕刻等，其中最有名的莫過於日本國寶級的名畫家尾形光琳的＜紅白梅圖二曲屏風＞。除此之外，在館內的茶之庭內，也能見到尾形光琳晚年居所重現、和風味十足的茶室空間等，還有能樂堂，及能眺望山海景色的咖啡店，可說是個能有豐富五感體驗的美術館。值得一提的是，腹地廣大的館內，散落著不少拍照打卡點，而館方不僅很體貼地幫大家標示出來，還細心地附上拍照的撇步，讓大家盡享拍照之樂。

MOA美術館

地址：静岡県熱海市桃山町26-2

開館時間：9:30～16:30（最後入館時間16:00）

公休日：週四（如遇國定假日則開館）、展覽佈展日

大眾交通：JR熱海站外公車總站8號站台搭乘往「MOA美術館」公車，並在終點站「MOA美術館」下車即可，車程約7分鐘。

門票：全票 1600日圓 | 高中大學生 1000日圓

※ 線上訂票有相關折扣，詳情請見官方網站。

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距離熱海市區稍有點距離的ACAO FOREST，是一座結合花園園藝、香草、咖啡的人氣網紅景點。座落在海邊丘陵地上，有相模灣的海天一色作為背景，ACAO FOREST園內有多達12個不同主題的花園，種植有包括薔薇、鬱金香、香草、塊根植物、多年生的宿根草花等植物，搭配園內設計精巧的花草園藝及擺飾，處處都是可取景之處。

園內最高處，有一座360度全透明的海景咖啡店COEDA HOUSE，其獨特簡約的建築設計出自日本建築設計名家隈研吾之手。店內提供以園內香草及熱海特產的柳橙等食材調製而成的飲品及點心，搭配園內及遠海美景，療癒力十足。如果喜歡手作體驗，ACAO FOREST園內的HERB WORKSHOP中，也有香草類的相關手作體驗項目可選擇，包括香水、手工肥皂、指甲油等。

ACAO FOREST（アカオフォレスト）

地址：静岡県熱海市上多賀1027-8

營業時間：

9:00～17:00（最後入園16:00）

※ 12月、1月 9:00～16:00（最終入園15:30）

公休日：每週二

※ 5月的週二或遇國定假日，以及12/28～1/5日本新年期間照常營業。

※ 天候欠佳時可能會臨時休園。

大眾交通：JR熱海站外公車總站6號站台搭乘往「網代」方向公車，並在ACAO FOREST（アカオフォレスト）下車。

票價：全票 2000日圓 | 兒童票 1000日圓

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熱海的度假魅力，不僅在於溫泉，也在於其美麗的海岸線與白沙灘——Sun Beach陽光沙灘。Sun Beach陽光海灘無疑是熱海的度假重鎮，海灘前一整排的度假飯店，街道上能見得棕櫚樹，帶著濃濃的異國風情。白天天晴時蔚藍的海天一線，讓人充分享受到陽光海水浴之樂，而若早晨在海灘上慢跑散步，亦不失為品味這片海的好方式。到了夜晚，則能見到日本最早的海灘點燈，抬頭望見繁星點點，月圓天晴時還能享受月光下沙灘漫步的浪漫。

每到夏天，海水浴場開放時，會是Sun Beach陽光沙灘最熱鬧的時候，而這裡也是熱海海上煙火大會的會場，一年四季都有機會可欣賞海上煙火秀。不過無論是否是在夏季或是有煙火大會時來到Sun Beach陽光沙灘，都可以在海邊附近的便利商店買到仙女棒或線香煙火，到夜晚的沙灘上和親朋好友或意中人共度或瘋狂或甜蜜的燦爛夜晚。

Sun Beach 陽光海灘（サンビーチ）

地址：静岡県熱海市東海岸町

營業時間：

2022年海水浴場開放 7/9（六）～8/28（日）

海水浴場可游泳時間 9:00～16:00

夜晚點燈時間日落後到22:00（煙火大會時會熄燈）

大眾交通：JR熱海站轉搭前往「熱海港・紅葉丘」方向的公車，車程5分鐘左右，在Sun Beach陽光沙灘下車，步行3分鐘左右抵達。

官方網站

就在Sun Beach陽光海灘前的度假飯店之一HOTEL MICURAS，是間主打「療癒」與「寬敞」為主的大人療癒型旅宿設施。飯店內不僅有能眺望相模灣的超寬敞海景房型、本格派的法式料理，更在高樓層中設有面海的露天溫泉，無論是海上日出、月光海，又或是熱海名物的海上煙火，都能舒適欣賞。值得一提的是，露天溫泉女湯中附設有寬敞高雅的化妝休息室，且還有有隔間的化妝保養空間。

HOTEL MICURAS（ホテルミクラス）

地址：静岡県熱海市東海岸町3-19

電話：0557-86-1111

Check In：15:00～

Check Out：～10:00

大眾交通：

JR熱海站步行 12 分鐘

JR熱海站乘坐計程車 5 分鐘車程

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作為日本老牌的溫泉度假勝地，自然少不了便捷的交通。從東京出發搭乘新幹線，最快35分鐘就可以抵達熱海站。而若搭乘JR東海道本線的普通列車，也只要不到兩小時就可以抵達熱海站。到達熱海站後，可在站外轉搭公車或是溫泉旅館接駁車，前往目的地。

從東京出發，想要搭乘新幹線前往，又或是規劃熱海伊豆行程的朋友，建議可選購JR東日本集團為外國人遊客發行的JR東京廣域周遊券。這張全票票價為10180日圓的鐵路周遊券，可在連續3天內不限次數免費搭乘指定區間內的JR東日本集團列車及巴士，包括了新幹線、特急列車，也包括了運行於伊豆半島東海岸、一路開往南伊豆下田站的伊豆急行線全線。

若你本身是喜歡鐵道旅行的人，並對體驗特別的列車有興趣，那麼不妨參考看看高級觀光列車「Saphir踴子（サフィール踊り子）」。由法拉利、瑪莎拉蒂、TRAIN SUITE 四季島等高級車輛設計經驗的設計師奧山清行企劃，Saphir踴子擁有寬敞且功能完備的座椅、可與親友盡情談笑的獨立包廂空間，讓前往熱海的路上更加享受，並能望盡相模灘的美麗景色。

JR東日本旅客鐵路株式會社

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作為伊豆半島的玄關口，建於大正14年（1925年）的熱海站，擁有將近百年的歷史，見證了當地隨時代起落的變遷，也是老熱海與新世代對話的典型風景。走出熱海站時，會見到車站周邊的商店街、商家建築依然保留著懷舊氛圍，但轉頭回望熱海站，卻能見到頗新且現代化的車站建築——2016年翻新後再面世的熱海站舍，無疑為當地注入新的活力，亦寫下熱海新篇章。車站直通的觀光購物複合式設施「熱海LUSCA」內，集結了包括以熱海選物店A-PLUS為首的各式伴手禮店家，搜羅了多種從熱海到伊豆高原的豐富特產伴手禮，方便旅人們選購。

除此之外，在熱海站前廣場，設有頗有歷史淵源的天然溫泉足湯「家康之湯」，據說最早是2004年時為紀念德川家康到熱海400年而建，因此命名。無論是剛來到熱海，還是回程等車，都可以泡一會兒足湯，來舒緩旅途中的勞累。如果沒有準備毛巾，也可以花100日圓在自動販賣機購買原創的毛巾使用。

家康之湯（家康の湯）

地址：静岡県熱海市田原本町9（熱海駅前）

開放時間：9:00～16:00

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海邊山丘上的絕景美術館、能眺望海的秘密花園、有著海島異國氛圍的白沙灘、浪漫的海邊煙火⋯⋯熱海的多彩多姿當然不僅於此，還有更多等待你前往探索。在見識過熱海的繽紛與新潮後，下一趟則可隨我們探索它復古的一面，而那又會帶給你另一種「時尚」感。

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