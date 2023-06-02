300萬朵震撼繡球花海！日本靜岡「下田繡球花祭」開跑
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】靜岡縣下田市的「下田繡球花祭」是日本數一數二的繡球花祭典，固定於每年6/1～6/30登場。主會場下田公園交通便捷、易達性高，公園附近設有停車場，方便自駕遊客前往，非自駕則可從伊豆急下田站搭乘公車或計程車，車程約5～10分鐘就能抵達。
占地26.5公頃的下田公園內栽有超過100種品種，大約15萬株、300萬朵繡球花。賞花遊客不僅能漫步園內享受花海環繞，還能登上海拔約70公尺的小山坡高處眺望下田市街與下田港，一次將多重美景盡收眼底。
◎ 靜岡縣 下田繡球花祭
‧ 期間：2023年6／1～6／30
‧ 地點：下田公園
‧ 交通：伊豆急下田站搭乘東海公車（下田海中水族館路線）至繡球花公園站下，車程約10分鐘；或搭乘計程車前往，車程約5分鐘。
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