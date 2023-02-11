忍術大揭秘！ 來去日本三重縣「伊賀忍者的故鄉」一探究竟

春天時被櫻花包圍的伊賀上野城。 圖：三重フォトギャラリー／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】小時候，您也是「忍者亂太郎」的粉絲嗎？也想進入忍者學校嗎？想與忍者過招嗎？對忍者世界總是有諸多想像的朋友，到訪日本時，一定要來三重縣伊賀市走走。

三重縣就位在大阪與名古屋中間，使用「近鐵周遊券」或「JR伊勢、熊野、和歌山地區周遊券」可輕鬆抵達；從名古屋出發前往伊賀，搭乘巴士約 1小時40分鐘可以直達；想要體驗忍者列車的話，可搭乘近鐵大阪線或是JR關西本線轉乘伊賀鐵道，約2小時左右抵達。

伊賀地區是著名的忍者發祥地，被稱為忍者之國，街道上、車站內處處都可見到忍者相關話題，還可以裝扮成忍者走在街上。伊賀市為了將忍者文化完整保存及發揚光大，也設置了伊賀流忍者博物館、忍者體驗館、忍者食堂、忍者修行體驗，還有可愛的忍者電車；此外，知名的伊賀上野城就在伊賀流忍者博物館旁邊，更是賞櫻名所之一。

喜愛熱鬧祭典的朋友，更別錯過「上野天神祭」遊行，此2016年12月已被登錄為聯合國教科文組織無形文化遺產，成為三重縣重要慶典之一。

▲伊賀忍者博物館。 圖：三重旅遊情報讚／來源

▲伊賀忍者實演秀。 圖：三重旅遊情報讚／來源

忍者遊蹤第一站：伊賀流忍者博物館

來到伊賀流忍者博物館，可進行動態體驗及觀賞靜態展覽，各種忍者機關讓人大開眼界、嘖嘖稱奇！忍者住宅外觀看起來是平凡無奇的茅草農家，但屋內到處都設有防禦機關，透過忍者帶領下，逐一探索旋轉暗門、機關窗、藏物暗格的奧秘，還有展示真正忍具與體驗忍術的「忍術體驗館・忍者傳承館」。在忍術體驗館，可一窺伊賀忍者潛入上野城的模樣，也可學習如何使用忍者道具，現場更展示400支以上忍具，讓遊客彷彿身歷其境；在忍者傳承館則可認識已被解讀的暗號或是流傳下來的忍者相關資料，忍者團體「阿修羅」也會在忍術廣場表演魄力十足的忍者秀，是不可錯過的超人氣節目之一。

▲可愛的忍者列車。 ©Leiji Matsumoto/LEIJISHA。 圖：三重フォトギャラリー／來源

▲忍者列車內部隱藏著忍者。 圖：三重フォトギャラリー／來源

忍者遊蹤第二站：伊賀鐵道忍者列車

在伊賀神戸站至伊賀上野站之間，忍者迷們可以搭乘獨具特色的忍者彩繪列車，這是由日本漫畫家松本零士（代表作品：《銀河鐵道999》、《宇宙海賊哈洛克船長》）特別設計，鐵路迷都叫它「くノ一號」或「忍者號」，一共有三種不同款式的列車造型，分別是藍色、粉色及綠色。搭乘忍者電車時，車廂內有忍者造型的人形、手裏劍窗廉等，伊賀鐵道沿線的站也都有忍者裝飾可以拍照，尤其是忍者市站（上野市站）站內到處洋溢忍者感，許多隱藏的小忍者。

忍者列車範圍：近鐵大阪線伊賀神戶站～上野市～JR關西本線伊賀上野站之間，推薦使用伊賀鐵道無限次搭乘乘車券或是近鐵周遊券五日券。（忍者列車行駛時段，可事先於前一天打電話詢問運行班次。）

▲伊賀上野城的石牆向外一望。 圖：三重フォトギャラリー／來源

▲沿著石階而上通往伊賀上野城的天守閣。 圖：三重フォトギャラリー／來源

忍者遊蹤第三站：伊賀上野城

鄰近忍者博物館的伊賀上野城也不容錯過！伊賀上野城與芭蕉記念館都在上野公園中，威風凜凜的外觀相當吸引目光，是日本國家級歷史遺跡與百大名城之一，其與大阪城城牆併列為日本第一高的石牆、具有特色的天井都是參訪重點，尤其登上天守閣，可將伊賀街景盡收眼底，欣賞四季不同景致。此外，山車會館的忍者變身處也在不遠的地方，常會看到換上忍者裝的遊客在城內拍照的身影，喜愛攝影的朋友，春天賞櫻、秋季賞楓、還有菊花祭都是最適合到訪的時節，櫻花盛開時還可以拍到櫻花與日本古城共演絕景。

▲百鬼遊行祭典的樣子。 圖：上野天神祭官方網站／來源

▲上野天神祭樓車會館（だんじり会館）樓車樣貌。 圖：伊賀上野觀光協會官方網站／來源

忍者遊蹤第四站：伊賀上野天神祭、上野天神祭樓車會館（だんじり会館）

日本有各式各樣的慶典，其中三重縣獨特的百鬼遊行「上野天神祭」就是代表之一，於每年10月登場，典故緣由起自祀奉菅原道真的上野天神宮（天滿宮），菅原道真是日本古代的文學家／政治家，被日本人奉為學問之神，傳說能除災去病，每次祭典會有100多尊的百鬼遊行，此為日本國重要無形民俗文化財，也被聯合國教科文組織（UNESCO）列為無形文化遺產。

祭典登場時，伴著傳統樂器和太鼓聲的演奏，豪華的樓車隊伍後面跟著百鬼一一現形，首先是最引人注意是日本最大的印（大御幣），後方是惡鬼及伊賀流忍者鼻祖的役行者，接著數十上百個各自有著不同表情面具的鬼行列。不可錯過三個觀賞重點：神轎、百鬼、樓車，白天街道會封閉變成行人專用美食玩樂區，左右兩旁的屋台販售著當地美食，到了晚上樓車則會點燈，掛滿燈籠的山車格外耀眼。

此外，在上野天神祭以外的期間親臨「上野天神祭樓車會館(だんじり会館) 」可以欣賞到真實使用在祭典的樓車，以及觀賞十分有臨場感上野天神祭的記錄影片，也可在此租借忍者服體驗喔。

上野天神祭

‧ 日期：通常舉辦日期為每年10月25日最近的週五、週六、週日三天

‧ 會場：上野天神宮・伊賀市上野三筋（本町通・二之町通・三之町通）町

忍者，是日本文化重要的一環，更是三重縣旅遊文化代表之一，透過歷史、體驗、參與祭典的探訪，讓旅途增添不少樂趣！迫不急待想變身成為忍者嗎？別忘了伊賀市上野還有幾個館所同步提供忍者服裝租借，可一圓在忍者故鄉體驗變身成忍者的夢想，大小朋友都能一起變身，快來體驗！

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