邂逅春神最佳旅遊地！富山縣朝日町超吸睛夢幻絕景這樣玩

【旅奇傳媒/日本部報導】到日本北陸感受春之氣息吧！富山縣東北部的朝日町，春季以多層次組合的夢幻絕景「春天四重奏」聞名，到了夜間還有機會欣賞浪漫銀河，無論早晚到訪都獨具特色。推薦搭配同樣位於朝日町內，世界珍稀的「翡翠海岸」規劃行程，體驗海岸邊撿拾翡翠原石，或是租借自行車漫遊當地，來場愜意悠閒之旅！

春天四重奏

春天四重奏是此生必看一次的絕景，由北阿爾卑斯山融雪與櫻花、鬱金香、油菜花交織成白色、粉色、紅色與金色等色彩繽紛的景象，每年4月日本全國只有這裡能夠欣賞。就像是悠揚的四重奏樂章般，無論遠眺或近觀，每個角度都讓人驚艷無比。

所有花卉都是當地居民親手栽種，是朝日町引以為豪的景點！不僅日本國內，也吸引許多海外新人專程到訪拍攝婚紗照，將美景與美好回憶一同保存。

▲花季期間還有阿爾卑斯長號現場吹奏等精彩表演能夠欣賞。 圖：朝日町／提供

特別推薦在被稱為「奇蹟之七天」的4/10前後到訪，是飽覽美景的最佳時機。櫻花盛開期間會施行夜間點燈，4月前3週的週六也有篝火登場，讓白天粉嫩的舟川櫻花隧道搖身一變展現魔幻氛圍。此外，這裡也是拍攝銀河的熱門景點，推薦在凌晨2點至4點來訪，一鏡捕捉花田與銀河共舞景色。

▲舟川櫻花隧道長約600公尺，兩側栽種約280株櫻花樹，早晚呈現不同面貌。 圖：朝日町／提供

花季期間活動會場具備可說中文與英文的工作人員提供觀光諮詢，周圍也有攤販可逛街嘗美食。遊客自駕的話，推薦安排平日到訪，停車場可享免費優惠。若是假日來玩，由於周圍會進行交通管制，則推薦搭乘愛之風富山鐵道「泊」站加開的免費臨時接駁巴士即可輕鬆抵達。

▲夜晚更有璀璨銀河與春天四重奏相呼應。 圖：朝日町／提供

◎春天四重奏

★期間：4月上旬～4／20前

★入場費用：免費參觀

★愛之風富山鐵道「泊」站免費接駁車

‧ 行駛期間：4／5～4／16

‧ 時間：9：00～17：00

‧ 班距：平日約15分鐘，例假日約10分鐘

翡翠海岸

別名為「翡翠海岸」的宮崎境海岸，是世界鮮少的夢幻海岸！坐落於朝日町東側，距離春天四重奏車程僅約15分鐘就能抵達。由於海水會將翡翠原石沖刷上岸因此得名，只要運氣夠好，就能在海岸邊發現各式各樣的翡翠原石。

▲翡翠海岸一望無際的蔚藍美景，也入列為日本海濱、海水浴場百選地之一。 圖：朝日町／提供

翡翠海岸周圍設有一處觀光交流設施「翡翠露台」，能在此登高欣賞海岸風光，也提供報名尋找翡翠、騎乘自行車、登山健行或釣魚等活動的觀光諮詢服務。透過翡翠達人的帶領與教學，順利找到翡翠原石的機率將大幅提升。翡翠露台也提供自行車租借、維修工具租借、淋浴間等服務，為車友們打造便捷空間，規劃騎自行車遊朝日町都能多加利用該設施！

▲翡翠露台位於愛之風富山鐵道「越中宮崎站」，出站後只要徒步1分鐘即達。 圖：朝日町／提供

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